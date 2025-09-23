Mauro Icardi vuelve a estar en el centro de la escena. El delantero del Galatasaray tiene todo listo para regresar a la Argentina en octubre, según informó Facundo Ventura en Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine).

Pero esta vez no será un viaje más, conforme al panelista del programa de Yuyito González, y es que hay dos motivos de peso detrás de su decisión, uno de ellos podría sacudir el mundo del espectáculo y el deporte.

“Ayer hablé con alguien muy cercano al jugador y me confirmó que Mauro Icardi va a volver a la Argentina en octubre. Puede ser a mediados o a fines de mes, todavía no está definido. Él está 100% convencido de que en octubre va a poder reencontrarse con sus hijas”, aseguró.

Haciendo referencia al primer motivo del viaje, profundamente personal, Facundo detalló: “Ya habían empezado a tener de nuevo las videollamadas, pero este es uno de sus deseos más grandes porque las extraña y quiere pasar tiempo con ellas. Esto es lo que más quiere Mauro en este momento”.

EL SEGUNDO MOTIVO: MAURO ICARDI PLANEA ROMPER EL SILENCIO EN LA TV ARGENTINA

Pero hay otro motivo que promete dar que hablar y Facundo Ventura lo dio a conocer en Ciudad Magazine: “Uno de los motivos por los cuales Mauro Icardi vuelve al país es porque tiene decidido hablar en los medios”.

El delantero, que suele mantenerse en silencio mientras su entorno protagoniza la “novela turca” estaría listo para dar su primera entrevista en mucho tiempo. “Quiere hablar”, explicó Ventura.

Aunque todavía no hay confirmación oficial sobre el programa elegido, el periodista deslizó que hay tres candidatos y que el elegido pertenece a los estudios de Artear: “Él le tiene mucho respeto y confianza a ese medio, a ese programa, a esa persona. Es un lugar donde se va a sentir seguro para hablar”.

