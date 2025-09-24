Daniela Christiansson atraviesa un momento muy especial en su vida personal mientras su esposo, Maxi López, regresó a la Argentina para incorporarse a MasterChef, el ciclo que próximamente conducirá Wanda Nara en Telefe.

El exfutbolista, que actualmente reside en Suiza junto a la modelo y su hija Elle, se instaló en Buenos Aires por tiempo indefinido para cumplir con este nuevo desafío televisivo, lo que implicó un paréntesis en la rutina familiar justo cuando Daniela cursa su sexto mes de embarazo.

La decisión de López no fue menor: además de postergar compromisos vinculados con su grupo inversor, dueño del 40% del club Paradiso FC, debió alejarse de su esposa en un período clave de la gestación.

Maxi López y Daniela Christiansson (Foto: Instagram/@danielachristiansson).

QUÉ HIZO DANIELA CHRISTIANSSON TRAS LA REUNIÓN ENTRE MAXI Y WANDA

En medio de la distancia, Christiansson optó por mantenerse activa y rodeada de planes. Este fin de semana asistió al Sail Grand Prix en Génova, una de las competencias de vela más prestigiosas del mundo, patrocinada por una reconocida marca de relojes.

La decisión de Daniela Christiansson tras el encuentro íntimo entre Maxi López y Wanda Nara | Créditos: Instagram @danielachristiansson

Allí disfrutó del evento acompañada de amigos y mostró en redes sociales algunos momentos de la experiencia, reflejando serenidad y entusiasmo pese a estar lejos de su pareja.

Aunque en un principio se especuló con la posibilidad de que Daniela acompañara a Maxi en su estadía en Buenos Aires, finalmente decidió quedarse en Europa junto a Elle, priorizando la estabilidad y los cuidados propios de la recta final del embarazo.