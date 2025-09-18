La noticia de que los hijos de Eugenia “la China Suárez” están escolarizados en Turquía no pasó inadvertida en el mundo del espectáculo. Y quien no se mostró indiferente fue Wanda Nara, que enseguida reaccionó desde sus redes sociales.

Minutos después de que la actriz confirmara la escolarización de Magnolia y Amancio (frutos de su relación con Benjamín Vicuña) en el país europeo, Wanda se volcó a Instagram para dejar en claro que sus hijos disfrutan de lo lindo en Argentina.

En una seguidilla de fotos de sus historias, la mediática compartió postales de Valentino, Constantino y Benedicto —los hijos que tuvo con Maxi López— y de las niñas que tiene con Mauro Icardi— durante una salida familiar al Monumental.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

Las imágenes mostraron a la familia atentos al partido de River desde el palco, entre charlas, risas, comida y bebida, en un clima de complicidad absoluta.

Con esta movida, Wanda pareció marcar sutilmente su postura frente a la polémica que rodea a la China Suárez, en medio de las tensiones legales con Benjamín Vicuña por la crianza y educación de los chicos.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

BENJAMÍN VICUÑA, EN PIE DE GUERRA CON LA CHINA SUÁREZ POR AMANCIO Y MAGNOLIA

Un nuevo capítulo en la relación entre Benjamín Vicuña y Eugenia “la China” Suárez salió a la luz tras un explosivo posteo que compartió Ángel de Brito en las redes sociales.

El conductor de LAM contó que el actor chileno se enteró por las redes sociales que sus hijos habían sido escolarizados en Turquía (país en el que está instalada Eugenia con su pareja, Mauro Icardi), sin que él fuera notificado.

“Nosotros nunca fuimos informados de la escolarización de los chicos. Es un tema muy importante, un derecho que tienen ambos progenitores y que, tal como es habitual, fue acordado contractualmente que se decida conjuntamente”, explicó Máximo Pitrachi, abogado de Vicuña, tal como lo informó De Brito.

Foto: Captura de X (@AngeldebritoOk) Por: Fabiana Lopez

La revelación generó gran revuelo, ya que deja en evidencia un nuevo conflicto legal y personal entre los padres de Magnolia y Amancio, que en el último tiempo ya venía atravesando fuertes tensiones en torno a la crianza y residencia de los hijos que tienen en común.

¡Tremendo!