La guerra de China Suárez y Wanda Nara tuvo una nueva batalla en las últimas horas, cuando la novia de Mauro Icardi logró una victoria clave contra la conductora de MasterChef Celebrity.

El triunfo se dio en la causa que María Eugenia tiene en curso contra Yanina Latorre y Ángel de Brito por hostigamiento, a la cual “Wanda no se presentó como testigo”, explicó Paula Varela.

Con lo cual, ahora lo que piden los abogados de la China es que la mediática “no pueda ser llamada a declarar”.

El objetivo es “que su testimonio sea inválido” por la “obvia enemistad manifiesta", porque ”habría animosidad".

Qué tiene que ver Cinthia Fernández

Además, en Intrusos contaron que Cinthia Fernández tampoco sería citada a declarar como se presumía en un principio, “teniendo en cuenta que desde el 15 de mayo, es que fue que se fijó la fecha, no fue impulsada su notificación”.