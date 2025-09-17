Eugenia “la China” Suárez volvió a encender las redes y esta vez lo hizo con un material que dejó a todos sus seguidores boquiabiertos. La actriz y cantante compartió en su cuenta de Instagram un video con imágenes inéditas y súper apasionadas junto a Mauro Icardi (con quien está conviviendo en Turquía), que rápidamente se volvió viral.

En el posteo, se los puede ver a la China y el futbolista en momentos de absoluta complicidad, con besos intensos, abrazos interminables y gestos cariñosos que dejan al descubierto el gran presente que están atravesando.

Las imágenes generaron un verdadero terremoto entre los usuarios, donde los fans de la actriz y los seguidores del jugador del Galatasaray no tardaron en reaccionar con mensajes de sorpresa, apoyo e incluso polémica.

¡Están a full!



ASEGURAN QUE LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI ESTÁN ORGANIZANDO UNA FIESTA EN ARGENTINA: EL CONTUNDENTE MOTIVO

La historia de amor entre Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi sigue sumando capítulos sorprendentes. Según contaron en El Diario de Mariana, la pareja estaría preparando una gran fiesta en la Argentina para celebrar su unión.

“Prepárense. No voy a decir la palabra ‘casamiento’, pero voy a decir las palabras ‘unión’ y ‘compromiso’. Van a hacer una fiesta para amigos, armada y producida... ¿Se acuerdan del cumple de la China en el Four Seasons? Algo parecido”, contó Guido Záffora en vivo.

El evento no sería en Turquía ni en Europa, sino en Buenos Aires, lo que ya encendió las especulaciones: “Lo dijimos en este programa hace muchos meses, que se habían comprometido y que se iban a casar”, revelaron.



Además, los panelistas recordaron que los protagonistas ya habrían dado un paso clave en su relación: “¿Se acuerdan que se compraron los anillos en Miami?“, recordaron, despertando todo tipo de hipótesis sobre esta celebración.