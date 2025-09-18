Un nuevo capítulo en la relación entre Benjamín Vicuña y Eugenia “la China” Suárez salió a la luz tras un explosivo posteo que compartió Ángel de Brito en las redes sociales.

El conductor de LAM contó que el actor chileno se enteró por las redes sociales que sus hijos habían sido escolarizados en Turquía (país en el que está instalada Eugenia con su pareja, Mauro Icardi), sin que él fuera notificado.

“Nosotros nunca fuimos informados de la escolarización de los chicos. Es un tema muy importante, un derecho que tienen ambos progenitores y que, tal como es habitual, fue acordado contractualmente que se decida conjuntamente”, explicó Máximo Pitrachi, abogado de Vicuña, tal como lo informó De Brito.

La revelación generó gran revuelo, ya que deja en evidencia un nuevo conflicto legal y personal entre los padres de Magnolia y Amancio, que en el último tiempo ya venía atravesando fuertes tensiones en torno a la crianza y residencia de los hijos que tienen en común.

YANINA LATORRE FULMINÓ A LA CHINA SUÁREZ POR SU ROL COMO MADRE

La tensión entre Yanina Latorre y Eugenia “la China” Suárez parece no tener freno. En las últimas horas, la conductora de Sálvese Quien Pueda apuntó sin rodeos contra la actriz en sus redes sociales, generando un nuevo capítulo en medio del conflicto legal que mantienen.

Todo comenzó cuando un usuario fue directo con su pregunta: “¿Los hijos de la China y Benjamín Vicuña (Magnolia y Amancio) no van al colegio?”, indagó. Fue entonces que Yanina respondió, filosa: “Se ve que para la madre es más importante bolud... con el novio que mandar a los chicos al colegio”.

Con este comentario, Yanina volvió a encender la polémica sobre la China, poniendo el foco en la educación y en las prioridades personales de la artista. Además, dejó en claro que sigue en juicio con Eugenia.

