En las últimas horas, trascendió cuándo comenzaría MasterChef Celebrity 2024.

Según informó el periodista Leo Arias, el ciclo debutaría el martes 14 de octubre por la pantalla de Telefe, una vez que se conozca al ganador o ganadora de La Voz Argentina, que ya transita sus instancias decisivas.

La nueva temporada contará con la conducción de Wanda Nara y un jurado consolidado: Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui, quienes evaluarán a 24 famosos dispuestos a demostrar sus habilidades en la cocina.

Anunciaron a los nuevos participantes de MasterChef Celebrity (Foto: captura Telefe)

LOS PARTICIPANTES DE MASTERCHEF CELEBRITY 2025

Entre los participantes más resonantes, sobresale la presencia de Maxi López, ex pareja de la conductora, quien regresó al país especialmente para sumarse al certamen.

También genera expectativa la participación de Evangelina Anderson, históricamente enfrentada con Wanda, aunque en el último tiempo ambas habrían limado asperezas gracias a la amistad entre sus hijos Valentino López y Bastian Demichelis.

El listado de celebridades incluye además a Pablo Lescano, La Joaqui, Sofi Martínez, Luis Ventura, Emilia Attias, Diego “Peque” Schwartzman, Momi Giardina, Esteban Mirol, Marixa Balli, Agustín “Cachete” Sierra, Miguel Ángel Rodríguez, Eugenia Tobal, Leandro “Chino” Leunis, entre otros.

Como novedad, el programa también tendrá su versión extendida en streaming con reacciones en vivo, bajo la conducción de Nati Jota y Grego Rossello, un formato pensado para atrapar al público digital y sumar nuevas audiencias.