En medio de la gran exposición que suele rodear la vida de Wanda Nara, su exmarido, Maxi López (con quien tiene a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto), rompió el silencio sobre Martín Migueles, el flamante novio de la conductora.

En una nota que le dio a LAM, Maxi sorprendió con su inesperada reacción al hablar de Martín. “¿Cómo te cayó Martín Migueles?”, quiso saber la cronista. Con sorpresa, el entrevistado respondió: “¿Quién? Ah, sí, soy muy malo con los nombres, perdón”.

“El otro día estuvimos comiendo un asado en casa de él. Cocinó, nos abrió la puerta a mí, a los chicos, así que es un copado”, agregó, dando que hablar con sus dichos.

Por último, al remarcarle la buena onda, Maxi cerró, sincero: “Sí, súper bien. Se portó súper bien con nosotros y con los chicos, así que yo me quedo con eso”.

WANDA NARA RECIBIÓ A MAXI LÓPEZ EN SU CASA TRAS LOS FUERTES RUMORES DE PELEA

En medio de los rumores de un nuevo cortocircuito con Maxi López, Wanda Nara decidió despejar todas las dudas con una publicación que sorprendió a todos.

La conductora de Masterchef Celebrity compartió en sus redes sociales tiernas imágenes desde su casa en Buenos Aires, donde se la ve disfrutando de una reunión familiar en la que también estuvo presente su exmarido, junto a los hijos que tienen en común, Valentino, Constantino y Benedicto.

En las postales se puede ver a Wanda sonriente en la misma mesa que Maxi y sus hijos. También fueron parte del reencuentro su hermana, Zaira Nara y el padre de ambas, Andrés Nara, mostrando un clima de total unión y complicidad.

De esta manera, la empresaria y el exfutbolista dejaron en claro que, más allá de los vaivenes y las versiones de pelea que circularon en los últimos días, priorizan el bienestar y el bien vínculo.