El nombre de Maxi López volvió a estar en el centro de la escena mediática, esta vez por un fuerte entredicho que habría tenido con Wanda Nara. En el programa A la tarde revelaron detalles de la negociación frustrada que generó la furia del exfutbolista.

“La furia de Maxi López con Wanda Nara es total. Maxi López está recaliente con Wanda porque ella había arreglado que ingresara a Masterchef. De pico prometió, pero en los hechos no cumplió. Y la platita no aparece”, contó uno de los panelistas.

Según relataron en el ciclo de América, Wanda habría intervenido en la producción del programa de Telefe para proponer a Maxi como participante. Incluso, ella misma habría ofrecido cubrir parte del cachet con un sponsor: “Se sientan la producción del programa, las autoridades y Wanda Nara. Nombre va, nombre viene… hasta que levanta la mano Wanda y dice: ‘Yo quiero proponer un nombre: Maxi López’”, revelaron.

La negociación parecía cerrada, pero todo se complicó cuando López pidió una cifra muy alta. “Cuando escucha la oferta, se despacha con una fortuna. El tipo vive en Europa, está tranquilo... Telefe le dijo gracias, pero no”, contaron.

Ahí entró Wanda en escena: “Lo llama Wanda Nara. ‘Maxi, ¿cuánto te da Telefe? ¿Vos cuánto querés? La diferencia la pongo yo con un sponsor’. Ella es patrocinada por una marca de apuestas deportivas. Pero… con la plata no”, añadieron.

El acuerdo finalmente se cayó y la situación desató la bronca de Maxi: “Con la plata no… conclusión, cierran de palabra. Pero después, nada. Y Maxi estalló”, cerraron en el programa.

