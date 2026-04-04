En medio del auge de las rutinas beauty naturales, un ingrediente clásico empezó a ganar protagonismo en redes sociales y tratamientos caseros: el té negro, una tendencia a lq eu se sumó María Becerra.

Aunque durante años fue simplemente una infusión popular para beber, hoy también se posiciona como un aliado inesperado para el cuidado capilar gracias a sus propiedades fortalecedoras y revitalizantes.

Como referencia estética, muchos comparan el resultado con el efecto glossy que suelen lucir artistas como María Becerra.

Sin vincular directamente su rutina personal con este método, su imagen funciona como inspiración para quienes buscan un cabello oscuro, saludable y con brillo natural.

Cuál es el truco que utiliza María Becerra para fortalecer el pelo y darle brillo natural

LA TÉCNICA DE MARÍA BECERRA: POR QUÉ EL TÉ NEGRO PUEDE BENEFICIAR AL CABELLO

El secreto está en su composición. El té negro contiene cafeína, antioxidantes y taninos, tres componentes que aportan beneficios específicos para la fibra capilar.

La cafeína puede estimular el cuero cabelludo y favorecer la circulación, lo que contribuye a fortalecer el crecimiento del cabello. Los antioxidantes ayudan a protegerlo del daño ambiental y del estrés oxidativo, mientras que los taninos aportan brillo y pueden intensificar visualmente los tonos castaños o negros.

Cuál es el truco que utiliza María Becerra para fortalecer el pelo y darle brillo natural (Foto: Instagram/@mariabecerra)

Por eso, suele recomendarse especialmente para quienes desean profundizar el color natural y mejorar el aspecto general del pelo sin recurrir a tratamientos químicos.

La preparación es sencilla y puede hacerse en pocos minutos.

Ingredientes:

2 saquitos de té negro

2 tazas de agua

Paso a paso: