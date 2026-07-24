Nicolás Otamendi anunció este 23 de julio su retiro de la Selección Argentina. A través de una emotiva carta publicada en su cuenta de Instagram, el defensor confirmó que la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ frente a España fue su último partido con la camiseta albiceleste.

A los 38 años, el experimentado zaguero puso fin a una etapa histórica en el combinado nacional, con el que conquistó cuatro títulos y disputó cuatro Copas del Mundo. Ahora comenzará un nuevo desafío en su carrera como flamante jugador de River Plate.

Nicolás Otamendi anunció su retiro de la Selección Argentina (foto de Instagram @nicolasotamendi30)

Nicolás Otamendi anunció su retiro de la Selección Argentina (foto de Instagram @nicolasotamendi30)

La emotiva despedida de Nicolás Otamendi de la Selección Argentina

En el extenso mensaje, Otamendi repasó lo que significó representar a la Argentina durante tantos años y aseguró que deja la Selección con la tranquilidad de haber entregado todo dentro de la cancha.

"Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera. Soñé desde muy chico con vestir la camiseta de la Selección Argentina. Fue el privilegio más grande que me dio el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos", comenzó escribiendo.

Luego hizo referencia a la derrota frente a España en la final del Mundial 2026.

"El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto, sabiendo que este grupo lo intentó hasta el último segundo“, expresó.

El defensor remarcó que nunca dejó de entregarse por completo cada vez que le tocó representar al país.

"Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida“, afirmó.

Además, dedicó unas sentidas palabras a los hinchas argentinos.

"Gracias al hincha argentino. Gracias por el amor incondicional, por cada bandera, por cada canción, por acompañarnos en los buenos momentos y, sobre todo, en los más difíciles. Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño“, escribió.

También agradeció el apoyo incondicional de su familia durante toda su carrera profesional.

"Gracias a mi familia. Fueron mi refugio en cada caída y mi fuerza en cada desafío. Soportaron las distancias, las ausencias, las lágrimas y las frustraciones. Este camino jamás lo recorrí solo; cada paso lo dimos juntos“, sostuvo.

Antes de despedirse, dejó un mensaje dirigido a quienes continuarán defendiendo la camiseta de la Selección Argentina.

"Y a los que hoy siguen vistiendo esta camiseta, les quiero decir algo de corazón: nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor. Levanten la cabeza, sigan luchando y no permitan que una derrota les robe la ilusión. Estoy convencido de que el próximo capítulo de nuestra historia será de ustedes“, expresó.

Finalmente, Otamendi cerró su carta con un mensaje cargado de emoción.

"Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida. Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo. Hasta siempre, Selección Argentina“.