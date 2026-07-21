Luego de la dolorosa derrota de la Selección argentina ante España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 26™, Lionel Scaloni regresó a Pujato, Santa Fe, donde fue recibido por la prensa, familiares, amigos y decenas de vecinos que lo esperaban frente a su casa para brindarle su apoyo.

En medio de una ovación, los presentes comenzaron a cantar “Leo no se va”, en referencia a sus dichos acerca de su continuidad en la Selección, mientras el entrenador saludaba visiblemente conmovido desde su auto. Una vez que ingresó al domicilio, volvió a salir al ratito para dar saludar y hablar con los medios.

“No hemos podido vencer. Somos conscientes, se juega para la alegría de nuestra gente y por eso duele. Pero seguiremos dando batalla. También estamos satisfechos de haber dado todo. A veces se puede ganar y a veces no. Hay que reconocer que España jugó mejor. A veces está bueno reconocerlo y eso nos hace mejores”, expresó conmovido.

Lionel Scaloni habló con la prensa tras llegar a su pueblo natal (Foto: captura de TN).

En el ida y vuelta, el DT admitió: “Se llegó a una final, pero los primeros días después de no haberlo conseguido son difíciles. Ayer y hoy son dolorosos, son días complicados. La sensación es siempre la misma: es un equipo que siempre lucha hasta el final cuando no salen las cosas”.

LIONEL SCALONI HABLÓ A CORAZÓN ABIERTO SOBRE LA FINAL DE MUNDIAL 2026

Ya en Buenos Aires, Lionel Scaloni fue sincero al hablar de la final del Mundial 2026 en medio de las teorías conspirativas al respecto: “Como argentinos tenemos que reconocer que el rival juega, que puede ser superior y que aun asi les pusimos las cosas difíciles. Para ellos es un logro. Al final, lo más importante de todo son los chicos”.

“Yo siempre pongo el ejemplo de mi hijo más chico, que tiene 10 años. Después de que pierde un partido de fútbol, se enoja y dos o tres horas después se le pasa y ese es un poco el mensaje. No hemos ganado la Copa, pero hemos conseguido la unión de todos”, sentenció emotivo.

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