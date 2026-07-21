Después de 16 años de espera, Black Eyed Peas confirmó su regreso a la Argentina con un show único que promete hacer revivir los grandes éxitos que marcaron a toda una generación. La banda se presentará el próximo 4 de septiembre en el Movistar Arena, en el marco de su gira internacional “Black Eyed Peas Summer Tour”.

El esperado concierto significará el reencuentro del grupo con el público argentino tras su última visita en 2010, cuando hizo vibrar un estadio GEBA repleto durante el recordado “The E.N.D. World Tour”.

Cuándo es la preventa y la venta general de Black Eyed Peas

Las entradas para el show estarán disponibles en dos etapas:

Preventa exclusiva Santander Visa: martes 22 de julio a las 16:00 , con hasta 6 cuotas sin interés .

Venta general: miércoles 23 de julio a las 16:00, con todos los medios de pago.

Los tickets podrán adquirirse únicamente a través del sitio oficial del Movistar Arena.

Black Eyed Peas: una banda que hizo historia

Black Eyed Peas en Paris. Foto: prensa

Con más de 30 años de trayectoria, seis premios Grammy, más de 35 millones de discos y 120 millones de singles vendidos, Black Eyed Peas se convirtió en uno de los grupos más influyentes del pop y el hip hop a nivel mundial.

Black Eyed Peas. Foto: prensa

Integrada actualmente por will.i.am, apl.de.ap y Taboo, la banda revolucionó la industria con álbumes como Elephunk, Monkey Business, The E.N.D. y The Beginning, que dejaron clásicos inolvidables como “Where Is the Love?”, “Shut Up”, “Let’s Get It Started”, “Pump It”, “Boom Boom Pow”, “I Gotta Feeling”, “The Time (Dirty Bit)” y “Just Can’t Get Enough”.

Black Eyed Peas. Foto: prensa

Uno de los momentos más icónicos de su carrera llegó en 2011, cuando protagonizaron el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XLV, consolidándose entre los artistas más importantes de la música contemporánea.

La etapa latina y el regreso a los escenarios

Black Eyed Peas. Foto: prensa Por: S.Camelot

En los últimos años, Black Eyed Peas renovó su sonido con una fuerte influencia latina. Discos como Translation y Elevation reunieron colaboraciones con figuras como Shakira, J Balvin, Maluma, Ozuna, Daddy Yankee, Anitta, David Guetta y El Alfa, dando origen a éxitos mundiales como “RITMO”, “Mamacita”, “Girl Like Me” y “Don’t You Worry”.

Actualmente, el grupo se encuentra recorriendo Europa con el “Black Eyed Peas Summer Tour”, agotando entradas en distintos países antes de aterrizar nuevamente en Buenos Aires.