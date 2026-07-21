La derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 sigue dejando secuelas, y ahora salpicó de lleno a Rosalía. La artista española quedó envuelta en una fuerte polémica después de que sus seguidores descubrieran que compartió en TikTok un video de Mía Khalifa festejando el campeonato de España.

El reposteo no tardó en viralizarse y desató una catarata de críticas en X (antes Twitter) y otras redes sociales, donde miles de usuarios cuestionaron el gesto de la cantante.

El video en cuestión muestra a Mía Khalifa celebrando el título español mientras suena “La perla”, una de las canciones del álbum Lux de Rosalía. Pero eso no fue todo. Junto al clip apareció una frase que encendió aún más la controversia: “Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”.

Video: X

Muchos usuarios interpretaron esa expresión como una referencia despectiva hacia la Argentina, lo que multiplicó la indignación entre los fanáticos de la artista. La polémica creció todavía más porque Mía Khalifa había apoyado públicamente a España durante todo el Mundial e incluso aseguró que había apostado un millón de dólares a favor del seleccionado europeo antes de la final.

En las redes, las reacciones no tardaron en llegar. Muchos seguidores aseguraron sentirse decepcionados, especialmente porque Rosalía siempre expresó un fuerte cariño por la Argentina y suele convocar multitudes cada vez que visita el país.

Foto: Instagram (@rosalia.vt)

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ROSALÍA CONFIRMÓ SUS DOTES PARA LA DANZA CLÁSICA CON FOTOS EN PUNTAS QUE ENAMORARON A TODOS

Rosalía llegó a la ciudad de Florida para arrancar la etapa americana de su LUX Tour, y lejos de tomarse un descanso entre las fechas londinenses y las americanas, aprovechó los días para entrenar y compartir el resultado con sus seguidores.

El impacto de esas imágenes fue inmediato entre quienes saben de danza. La compañía de ballet de Miami reaccionó con un mensaje directo: “Te vemos Rosalía. La temporada empieza en octubre”.

Pero el comentario que más resonó fue el de Tiler Peck, bailarina principal del New York City Ballet y una de las figuras más reconocidas de su generación en Estados Unidos.

Rosalía bailando ballet. Crédito: Instagram/@rosalia.vt Por: Instagram/@rosalia.vt

Peck, descripta por el New York Times como “la bailarina que puede detener el tiempo”, observó con ojo profesional el detalle técnico que muchos pasaron por alto y escribió bajo las fotos: “Mira ese pie abajo. Qué buen arco”.

Rosalía bailando ballet. Crédito: Instagram/@rosalia.vt Por: Instagram/@rosalia.vt

Un halago que va mucho más allá del cumplido casual: viniendo de quien viene, es una validación de que el trabajo de Rosalía tiene fondo técnico real, no es solo una puesta en escena.