Bárbara Lombardo no se quedó callada. La actriz, conocida por sus papeles en Envidiosa y El puntero, salió a cruzar públicamente a Samuel L. Jackson después de que el actor de Hollywood reposteara un mensaje que calificaba a la Argentina como uno de los países “más racistas del mundo”.

Su respuesta, escrita en inglés y con tono firme, se convirtió rápidamente en uno de los comentarios más apoyados de todo el hilo.

Todo comenzó, horas después de que la Selección Argentina perdiera la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante España. En medio de la angustia futbolera, Jackson compartió en sus historias de Instagram una imagen que acusaba a la Argentina de racismo.

El texto no dejaba lugar a dudas: “Querida gente negra: por favor, no alienten ni apoyen a Argentina para ganar la Copa Mundial de la FIFA. Argentina ha sido históricamente uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista”

Escándalo mundial: Samuel L. Jackson trató a la Argentina de "racista" y una actriz le respondió sin filtro

El posteo incluía además una imagen de Stephen, el personaje que el propio actor interpretó en Django Unchained, vestido con la camiseta albiceleste, en una clara alusión al arquetipo del “Uncle Tom”.

EL MENSAJE DE BÁRBARA LOMBARDO A SAMUEL JACKSON

Fue en la sección de comentarios de una publicación reciente de Jackson —una foto suya en la cancha durante el Mundial— donde Lombardo decidió responderle. La actriz le escribió que no sabía qué experiencias lo habían llevado a pensar que la Argentina era “uno de los países más racistas del mundo”, y lamentó que alguien de su país lo hubiera hecho sentir discriminado alguna vez. Imaginó, además, que el actor nunca había visitado el país, porque de haberlo hecho se habría encontrado con “gente cálida, amable y acogedora”.

El actor de Hollywood compartió un posteo polémico tras la final del Mundial y Bárbara Lombardo le contestó con un mensaje que se hizo viral.

Lombardo no se quedó solo en la defensa emocional: reconoció que la Argentina “está lejos de ser perfecta” y que, como toda nación, tiene problemas que enfrentar, pero remarcó que es injusto definir a todo un país por las acciones de unos pocos.

Cerró su mensaje con un pedido concreto: que Jackson tenga algún día la oportunidad de conocer la Argentina real antes de emitir un juicio tan amplio sobre su gente. El comentario reunió más de 1.100 “me gusta” y generó 48 respuestas, lo que lo convirtió en uno de los más destacados de todo el posteo.

EL RESPALDO DE OTROS ARGENTINOS EN LAS REDES

La actriz no fue la única voz que salió a bancar a la Argentina frente a los dichos del actor. Carli Jiménez, hijo de La Mona Jiménez, le exigió una disculpa pública para el pueblo argentino, mientras que el periodista de TN Javier Fabracci lo cruzó con dureza, sugiriéndole informarse un poco antes de opinar.

En conjunto, la respuesta de Lombardo funcionó como disparadora de una ola de comentarios que reflejó el malestar generalizado entre los usuarios argentinos frente a la generalización del actor.