En la previa de su esperado estreno el próximo miércoles 29 de abril, Netflix celebró el final de ‘Envidiosa’, una de las comedias argentinas más exitosas de los últimos años.

El evento de despedida reunió a los protagonistas de las cuatro temporadas, creadores y figuras invitadas en un encuentro lleno de emoción, recuerdos y, sobre todo, mucho estilo.

El estilo Envidiosa: las estrellas deslumbraron en la alfombra rosa

Más allá de la celebración del éxito de la serie, que ha sabido conquistar audiencias globales, la noche estuvo marcada por los looks de alto impacto del elenco. Fiel al espíritu vibrante de la serie, el evento se tiñó de rosa (el color característico del universo de Vicky) y los invitados no defraudaron con sus elecciones de vestuario.

En una de las postales más destacadas de la noche, gran parte del elenco coral se reunió para una foto grupal. De izquierda a derecha en la parte superior, Adrián Suar, creador de la serie, lució un look clásico y elegante en total black.

A su lado, Griselda Siciliani, quien da vida a la inolvidable Vicky, acaparó todas las miradas con un espectacular vestido corto negro con mangas balloon y transparencias, que combinó con unas impactantes botas de plataforma.

Esteban Lamothe (Matías) optó por un sofisticado traje negro sobre una camisa azul oscuro.

El estreno de la última temporada de Envidiosa (Foto: Loli Laboureau / Netflix © 2026). Por: Loli Laboureau / Netflix

En la parte inferior, de izquierda a derecha, Lorena Vega (Fernanda) aportó un toque de color con una blusa roja de cuello alto, contrastando con el estilo más rockero de Marina Bellati, quien lució un conjunto de cuero negro con un chaleco halter.

Violeta Urtizberea eligió una camisa negra fluida con detalles de lazo y Bárbara Lombardo se sumó a la tendencia del cuero con una chaqueta y pantalones en tono marrón chocolate.

El estreno de la última temporada de Envidiosa (Foto: Loli Laboureau / Netflix © 2026). Por: Loli Laboureau / Netflix

Griselda Siciliani posó también en solitario, permitiendo apreciar los detalles de su aplaudido estilismo. El vestido, con un escote en V y voluminosas mangas abullonadas, resaltaba su figura.

Las botas de plataforma de terciopelo negro y las medias con un diseño de lazo sutil le dieron un toque moderno y audaz, perfecto para despedir a su personaje con estilo.

Griselda Siciliani en el estreno de la última temporada de Envidiosa (Foto: Loli Laboureau / Netflix © 2026). Por: Loli Laboureau / Netflix

Los fanáticos de la pareja de Vicky y Matías también tuvieron su momento con esta foto de Esteban Lamothe y Griselda Siciliani. Lamothe lució su traje con sobriedad, mientras que Siciliani mantuvo su pose segura y chic, luciendo el mismo vestido que se convirtió en uno de los favoritos de la velada. Sus aros colgantes plateados aportaron el brillo justo a su look total black.

Esteban Lamothe y Griselda Siciliani en el estreno de la última temporada de Envidiosa (Foto: Loli Laboureau / Netflix © 2026). Por: Loli Laboureau / Netflix

Todo sobre la cuarta temporada y el final de Envidiosa

El encuentro no solo fue una pasarela de moda, sino también la ocasión ideal para brindar por el recorrido de ‘Envidiosa’. Desde su estreno, las tres temporadas anteriores se posicionaron sólidamente en el Top 10 Global de series de habla no inglesa de Netflix y dominaron los ránkings de países como Argentina, Uruguay, Chile, España, y muchos más.

La cuarta y última temporada de ‘Envidiosa’ se estrena el próximo miércoles 29 de abril en Netflix, marcando el cierre definitivo de la historia de Vicky.

Sinopsis de la Temporada Final

En esta entrega, Vicky se anima a convivir con Matías. Sin embargo, la vida en pareja no viene sola: también aparece Bruno, el hijo de nueve años de Matías fruto de una relación anterior.

Entre lidiar con Nora (Lorena Vega), la madre del chico, y enfrentarse a los fantasmas de su propia infancia, Vicky descubrirá una versión inesperada de la maternidad.

En el ámbito laboral, un proyecto soñado irrumpe de la mano de Nicolás (Benjamín Vicuña), alguien que creyó dejar atrás y que ahora sacude su presente.

Mientras su hermana y sus amigas lidian con los enredos del amor y la maternidad, Vicky tendrá que aceptar que la verdadera familia no siempre es la que se imagina, sino la que se elige.

Ficha Técnica y Elenco de Lujo

Creada por: Adrián Suar

Guion: Carolina Aguirre

Elenco Principal: Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín, Adrián Lakerman.

Participaciones Especiales: Julieta Cardinali, Benjamín Vicuña, Leticia Siciliani, entre otros.

Dirección: Daniel Barone, Alejandro Ibáñez

Directora de Vestuario: Lorena Díaz (quien seguramente tuvo un rol clave en los impactantes estilismos de la serie y el evento).

La celebración también contó con invitados especiales como Juliana Gattas, Hilda Lizarazu y Lito Vitale, quienes se sumaron a este cierre de oro para una serie que ya es parte de la historia de la televisión y el streaming en Argentina. ¡No te pierdas el final de ‘Envidiosa’ el 29 de abril en Netflix!

El estreno de la última temporada de Envidiosa (Foto: Loli Laboureau / Netflix © 2026). Por: Loli Laboureau / Netflix

Adrián Suar, Griselda Siciliani y Esteban Lamothe en el estreno de la última temporada de Envidiosa (Foto: Loli Laboureau / Netflix © 2026). Por: Loli Laboureau / Netflix

Esteban Lamothe en el estreno de la última temporada de Envidiosa (Foto: Loli Laboureau / Netflix © 2026). Por: Loli Laboureau / Netflix

Violeta Urtizberea en el estreno de la última temporada de Envidiosa (Foto: Loli Laboureau / Netflix © 2026). Por: Loli Laboureau / Netflix

El estreno de la última temporada de Envidiosa (Foto: Loli Laboureau / Netflix © 2026). Por: Loli Laboureau / Netflix

Leticia Siciliani en el estreno de la última temporada de Envidiosa (Foto: Loli Laboureau / Netflix © 2026). Por: Loli Laboureau / Netflix

Juliana Gattas en el estreno de la última temporada de Envidiosa (Foto: Loli Laboureau / Netflix © 2026). Por: Loli Laboureau / Netflix

Bárbara Lombardo en el estreno de la última temporada de Envidiosa (Foto: Loli Laboureau / Netflix © 2026). Por: Loli Laboureau / Netflix

El estreno de la última temporada de Envidiosa (Foto: Loli Laboureau / Netflix © 2026). Por: Loli Laboureau / Netflix

Griselda Siciliani en el estreno de la última temporada de Envidiosa (Foto: Loli Laboureau / Netflix © 2026). Por: Loli Laboureau / Netflix

Griselda y Leticia Siciliani en el estreno de la última temporada de Envidiosa (Foto: Loli Laboureau / Netflix © 2026). Por: Loli Laboureau / Netflix

Griselda Siciliani en el estreno de la última temporada de Envidiosa (Foto: Loli Laboureau / Netflix © 2026). Por: Loli Laboureau / Netflix

El estreno de la última temporada de Envidiosa (Foto: Loli Laboureau / Netflix © 2026). Por: Loli Laboureau / Netflix

Marina Bellati en el estreno de la última temporada de Envidiosa (Foto: Loli Laboureau / Netflix © 2026). Por: Loli Laboureau / Netflix

Lorena Vega en el estreno de la última temporada de Envidiosa (Foto: Loli Laboureau / Netflix © 2026).26 Por: Loli Laboureau / Netflix

Griselda Siciliani y Lorena Vega en el estreno de la última temporada de Envidiosa (Foto: Loli Laboureau / Netflix © 2026). Por: Loli Laboureau / Netflix

Adrián Suar en el estreno de la última temporada de Envidiosa (Foto: Loli Laboureau / Netflix © 2026). Por: Loli Laboureau / Netflix