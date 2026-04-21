Netflix redobla la apuesta por el cine nacional y presenta “Felicidades”, una comedia desopilante dirigida por Álex de la Iglesia y protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani.

La película, que llegará a la plataforma a fin de año, adapta la obra teatral homónima que fue furor en la cartelera porteña durante 2024.

El film marca un hito: es la primera vez que el reconocido director español Álex de la Iglesia se pone al frente de una producción de Netflix realizada en Argentina.

La expectativa es alta y el elenco acompaña: Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y la participación especial de Diego Capusotto completan un reparto de lujo.

Felicidades. Martín Garabal in Felicidades. Cr. Marian Landet / Netflix ©2026 Por: Mariano Landet / Netflix





Felicidades. (L to R) Mike Amigorena, Adrián Suar in Felicidades. Cr. Marian Landet / Netflix ©2026 Por: Mariano Landet / Netflix

Una noche de cumpleaños que se va de las manos

La trama de “Felicidades” arranca con una idea simple: un marido (Suar) quiere sorprender a su esposa (Siciliani) y salvar la relación con un festejo de cumpleaños inolvidable. Pero lo que empieza como una velada perfecta se convierte en un verdadero caos cuando aparece un médium inesperado.

Griselda Siciliani, Adrián Suar y Álex de la Iglesia. Foto: Netflix Por: Marian Landet/ Netflix | Marian Landet/ Netflix

A partir de ahí, la celebración se desmadra: los invitados quedan atrapados en la casa, las mentiras salen a la luz y el clima se vuelve cada vez más delirante. Todo bajo la mirada filosa y el humor negro característico de Álex de la Iglesia.

Felicidades. (L to R) Violeta Urtizberea, Diego Capusotto, Benjamín Vicuña in Felicidades. Cr. Marian Landet / Netflix ©2026 Por: Mariano Landet / Netflix

El equipo detrás de la película

La producción corre por cuenta de Preludio, con Adrián Suar, Diego Andrasnik y Juan Lovece como productores ejecutivos. El guion fue escrito por Álex de la Iglesia junto a Mariano Pensotti, autor de la obra original.

El equipo técnico suma nombres destacados: Pablo Bernst en fotografía, Manuel Bauer en edición, Liliana Piekar en vestuario, José Luis Arrizabalaga en diseño de producción y Matías Martinez como director de arte.

Felicidades. Adrián Suar in Felicidades. Cr. Marian Landet / Netflix ©2026 Por: Mariano Landet / Netflix

Un estreno esperado para cerrar el año

“Felicidades” promete ser uno de los grandes lanzamientos argentinos de Netflix en 2024. Con una historia que mezcla humor, enredos y situaciones al borde del absurdo, la película busca conquistar tanto a quienes disfrutaron la obra en el teatro como a los fanáticos del cine nacional.

El estreno está previsto para fin de año y ya genera expectativa entre los seguidores de Suar, Siciliani y el resto del elenco. Una comedia con sello argentino y el toque inconfundible de Álex de la Iglesia, lista para hacer reír a toda la familia.