Ahora sí es oficial: Envidiosa tiene fecha de despedida. Netflix anunció este jueves que la cuarta temporada —y última— se estrenará el 29 de abril, poniendo punto final a una de las ficciones argentinas más exitosas de los últimos años.

La confirmación llegó junto a un flyer promocional que no solo fija el día de estreno, sino que también deja en claro que se trata de la temporada final de la historia protagonizada por Griselda Siciliani.

Foto: prensa Netflix

📅 Cuándo se estrena Envidiosa 4

📌 Fecha confirmada: 29 de abril

📺 Plataforma: Netflix

🎬 Temporada: cuarta y última

Con este anuncio, la plataforma termina con la incertidumbre y activa la cuenta regresiva para el cierre definitivo de la historia de Vicky.

Foto: Instagram (@griseldasiciliani)

🎬 Una despedida anunciada

La propia Griselda Siciliani ya había adelantado que la cuarta entrega sería el final:

“Hay cuarta y última temporada… ya está hecha”.

Ahora, con fecha confirmada, ese cierre deja de ser una promesa para convertirse en uno de los estrenos más esperados del año.

📖 Por qué Envidiosa se convirtió en un fenómeno

Desde su debut en 2024, la serie logró:

Posicionarse entre lo más visto de Netflix en varios países

Conectar con el público por su mirada sobre vínculos, mandatos y frustraciones

Construir un personaje protagonista tan incómodo como identificable

La historia de Vicky —atravesada por la presión social, el amor, la envidia y el paso del tiempo— fue evolucionando temporada a temporada, sumando capas emocionales y conflictos cada vez más profundos.

Envidiosa se llevó el Martín Fierro a mejor serie de comedia (Foto: Movilpress)

🔥 Qué se espera del final

Con todo listo para su estreno, la última temporada deberá resolver los grandes interrogantes:

El destino sentimental de Vicky

Sus decisiones sobre maternidad y proyecto de vida

El cierre de sus contradicciones internas

Además, desde el entorno de la serie ya anticiparon que tendrá un desenlace “espectacular”, lo que eleva aún más la expectativa.

Pilar Gamboa con sus compañeras de Envidiosa. (Foto: @pilargamboaa)

💥 Un cierre que promete hacer ruido

En un contexto donde muchas series se estiran indefinidamente, Envidiosa apuesta por algo distinto: un final claro y definitivo.

📌 El 29 de abril no será un estreno más: será el capítulo final de una historia que logró incomodar, divertir y generar identificación en miles de espectadores.

La cuenta regresiva ya empezó.