Ahora sí es oficial: Envidiosa tiene fecha de despedida. Netflix anunció este jueves que la cuarta temporada —y última— se estrenará el 29 de abril, poniendo punto final a una de las ficciones argentinas más exitosas de los últimos años.
La confirmación llegó junto a un flyer promocional que no solo fija el día de estreno, sino que también deja en claro que se trata de la temporada final de la historia protagonizada por Griselda Siciliani.
📅 Cuándo se estrena Envidiosa 4
- 📌 Fecha confirmada: 29 de abril
- 📺 Plataforma: Netflix
- 🎬 Temporada: cuarta y última
Con este anuncio, la plataforma termina con la incertidumbre y activa la cuenta regresiva para el cierre definitivo de la historia de Vicky.
🎬 Una despedida anunciada
La propia Griselda Siciliani ya había adelantado que la cuarta entrega sería el final:
“Hay cuarta y última temporada… ya está hecha”.
Ahora, con fecha confirmada, ese cierre deja de ser una promesa para convertirse en uno de los estrenos más esperados del año.
📖 Por qué Envidiosa se convirtió en un fenómeno
Desde su debut en 2024, la serie logró:
- Posicionarse entre lo más visto de Netflix en varios países
- Conectar con el público por su mirada sobre vínculos, mandatos y frustraciones
- Construir un personaje protagonista tan incómodo como identificable
La historia de Vicky —atravesada por la presión social, el amor, la envidia y el paso del tiempo— fue evolucionando temporada a temporada, sumando capas emocionales y conflictos cada vez más profundos.
🔥 Qué se espera del final
Con todo listo para su estreno, la última temporada deberá resolver los grandes interrogantes:
- El destino sentimental de Vicky
- Sus decisiones sobre maternidad y proyecto de vida
- El cierre de sus contradicciones internas
Además, desde el entorno de la serie ya anticiparon que tendrá un desenlace “espectacular”, lo que eleva aún más la expectativa.
💥 Un cierre que promete hacer ruido
En un contexto donde muchas series se estiran indefinidamente, Envidiosa apuesta por algo distinto: un final claro y definitivo.
📌 El 29 de abril no será un estreno más: será el capítulo final de una historia que logró incomodar, divertir y generar identificación en miles de espectadores.
La cuenta regresiva ya empezó.