La cuenta regresiva ya empezó: Netflix presentó el tráiler oficial de la cuarta y última temporada de Envidiosa, la serie creada por Adrián Suar y protagonizada por Griselda Siciliani, que se despide para siempre el próximo 29 de abril.

La comedia argentina, que conquistó a miles de fanáticos en el país y la región, regresa con diez episodios finales para cerrar la historia de Vicky en un momento de su vida tan caótico como transformador.

Una despedida a pura crisis, risas y nuevos desafíos

En esta temporada final, Vicky enfrenta un presente que la descoloca: la convivencia con Matías y Bruno, el hijo de nueve años de su pareja, la obliga a adaptarse a una dinámica familiar que no se parece en nada a lo que soñó.

Como si fuera poco, aparecen viejos vínculos justo cuando menos lo espera y su vida empieza a tomar formas inesperadas.

Entre intentar que todo funcione y no perder lo que construyó, Vicky se ve obligada a aceptar una realidad mucho más desordenada de lo que imaginaba. La maternidad, los fantasmas del pasado y los enredos laborales se mezclan en una temporada que promete emociones fuertes y mucho humor.

Envidiosa S4. (L to R) Susana Pampin as Teresa in Envidiosa S4. Cr. Alina Schwarcz / Netflix © 2026 Por: Alina Schrwarcz / Netflix

El fenómeno de “Envidiosa”: éxito en Argentina y el mundo

La serie, que debutó en 2023, se convirtió en un verdadero fenómeno. La tercera temporada, estrenada en noviembre de 2025, alcanzó el puesto número 1 del Top 10 semanal en Argentina, Uruguay y Chile, y se metió en el Top 5 global de series de habla no inglesa con 2,8 millones de visualizaciones en todo el mundo. Además, ingresó al Top 10 semanal en países como Colombia, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Perú, Panamá y Venezuela.

Envidiosa S4. (L to R) Griselda Siciliani as Vicky, Esteban Lamothe as Matías, Dante Barbera as Bruno in Envidiosa S4. Cr. Alina Schwarcz / Netflix © 2026. Por: Alina Schrwarcz / Netflix

Sinopsis: una familia ensamblada, viejos amores y nuevos enredos

En los nuevos episodios, Vicky se anima a convivir con Matías, pero la vida en pareja trae sorpresas: Bruno, el hijo de Matías, llega para instalarse en la ciudad y la relación con Nora, la madre del chico, no será nada fácil.

Mientras enfrenta sus propios fantasmas y una maternidad inesperada, en el trabajo aparece Nicolás, un viejo amor que sacude su presente.

A la par, su hermana y sus amigas también atraviesan enredos de amor y maternidad, obligando a Vicky a aceptar que la verdadera familia no siempre es la que uno imagina, sino la que se elige.

Envidiosa S4. (L to R) Esteban Lamothe as Matías, Griselda Siciliani as Vicky in Envidiosa S4. Cr. Alina Schwarcz / Netflix © 2026 Por: Alina Schwarcz / Netflix

El gran elenco y el equipo detrás de la serie

La temporada final cuenta con un elenco de lujo: Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman.

Además, habrá participaciones especiales de Julieta Cardinali, Benjamín Vicuña, Leticia Siciliani, Claudio Martínez Bel, Agustina Suásquita (Papry), Macarena Paz y Dante Barbera.

Envidiosa S4. Benjamín Vicuña as Nicolás in Envidiosa S4. Cr. Courtesy of Netflix Por: Courtesy of Netflix / 2026

La serie fue creada por Adrián Suar, con dirección de Daniel Barone y Alejandro Ibáñez, y guion de Carolina Aguirre. El equipo técnico incluye a figuras como Ivana Polonsky en producción, Guillermo Zappino en fotografía y Juan Blas Caballero en música, entre otros.

Envidiosa S4. Julieta Cardinali as Nora in Envidiosa S4. Cr. Alina Schwarcz / Netflix © 2026 Por: Alina Schrwarcz / Netflix

Cuándo y dónde ver la temporada final

La cuarta y última temporada de Envidiosa estrena el 29 de abril, solo en Netflix. Los fanáticos podrán disfrutar de los diez episodios finales y descubrir cómo termina la historia de Vicky y su universo de amores, enredos y segundas oportunidades.