La reciente viralización de un video volvió a poner bajo la lupa la relación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro, una de las parejas más comentadas del espectáculo argentino.

Todo comenzó cuando en redes sociales empezó a circular un registro grabado en Mar de Cobo, donde se los veía descendiendo de la misma camioneta en una zona cercana a una propiedad que ambos habían proyectado durante su relación.

Ante la repercusión, el periodista Luis Bremer se comunicó directamente con la actriz Griselda Siciliani, quien fue categórica al desmentir cualquier acercamiento actual.

“Es totalmente falso. El video que circula es del invierno pasado. No lo veo desde que me separé”, afirmó, dejando en claro que no existe un reencuentro romántico.

Griselda Siciliani reveló cuál es su relación actual con Luciano Castro: el video que los muestra juntos

GRISELDA SICILIANI REVELÓ CÓMO ESTÁ CON LUCIANO CASTRO

La ruptura definitiva entre ambos se produjo en febrero, luego de un fuerte episodio mediático originado por la filtración de audios que Castro habría enviado a una joven llamada Sarah Borrel, a quien conoció durante un viaje a España. El escándalo marcó un quiebre irreversible en la pareja.

Griselda Siciliani reveló cuál es su relación actual con Luciano Castro: el video que los muestra juntos Foto: Instagram (@griseldasiciliani y @castrolucianook)

Tras la separación, el actor atravesó un momento personal delicado que derivó en su internación en un centro especializado. Si bien Siciliani se mantuvo informada sobre su evolución, decidió sostener distancia absoluta y no retomó el contacto.

Actualmente, la actriz asegura mantener una postura clara: no hay reconciliación ni vínculo activo. El llamado “contacto cero” parece definir el presente entre ambos, pese a que el pasado compartido y la exposición pública continúen generando interés cada vez que surge una imagen o recuerdo de la relación.