Este miércoles, Ángel de Brito reveló que, mientras continúa el juicio en el que está acusado de trata de personas, corrupción de menores y abuso sexual junto a otros dos sospechosos, Marcelo Corazza habría decidido mudarse.

La movida no es menor dado que el ex productor de Gran Hermano estaba cumpliendo prisión domiciliaria mientras la Justicia decide su destino. Esto no le impidió a Corazza cumplir con sus obligaciones ya que salía a trabajar a diario al gimnasio que tiene en Tigre.

El ex ganador del reality, que se declaró inocente desde un primer momento, fue arrestado casi al inicio de que la causa tomara trascendencia, pero a los pocos meses obtuvo la prisión domiciliaria, aunque con una serie de cláusulas que debe cumplir para no volver a prisión.

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