En medio del avance judicial que involucra a Marcelo Corazza, su excompañera de reality Tamara Paganini decidió pronunciarse públicamente y dejó una serie de definiciones que no pasaron desapercibidas.

La mediática, que formó parte de la primera edición de Gran Hermano Argentina, se refirió a la situación del exproductor televisivo y expuso las contradicciones emocionales que le genera el tema.

Invitada al programa DDM, conducido por Mariana Fabbiani, la ex participante de Gran Hermano fue consultada por el delicado presente judicial de Corazza, acusado de integrar una red vinculada a delitos graves.

“Para mí fue… se me rompió toda la estantería”, expresó con crudeza, al tiempo que describió su vaivén emocional frente al caso: “Primero lo defendí, después dije que no, después lo defendí de nuevo. Mis emociones son fuertes”.

Tamara Paganini apoyó a Marcelo Corazza: qué dijo sobre la grave denuncia contra su excompañero. Foto: Instagram @tamarapaganini

TAMARA PAGANINI HABLÓ DE MARCELO CORAZZA

Dejó en claro su posicionamiento respecto a las denuncias: “Hasta que no haya pruebas todo individuo es inocente”. La frase abrió el debate en el estudio, especialmente con la intervención de Martín Candalaft, quien remarcó que en la causa existen testimonios y elementos que complican la situación de Corazza.

Lejos de retroceder, Paganini insistió en su postura y sumó un argumento que elevó la tensión en el intercambio: “¿Sabés cuánta gente hay presa porque el que denunció tiene relato creíble y no pruebas?”.

Además, vinculó su opinión con una actividad personal que viene desarrollando: “Yo estoy muy metida con el tema de las falsas denuncias, mañana voy a la cárcel de Batán”.

El cruce se intensificó cuando Candalaft mencionó detalles puntuales del expediente, como el testimonio de un joven que habría reconocido el vehículo del ganador del reality. Sin embargo, Paganini evitó profundizar en ese aspecto y marcó un límite: “No voy a hablar de la causa, pero eso no es tan así”.