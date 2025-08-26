Este miércoles 27 de agosto comenzará en Comodoro Py el juicio contra Marcelo Corazza y otros cuatro imputados por presunta trata de personas y abusos a menores. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el inicio de las audiencias que buscarán esclarecer los hechos ocurridos entre 1999 y 2023.

La causa investiga el traslado de menores vulnerables desde Misiones a Buenos Aires en condiciones de esclavitud, y también intentará determinar si existen otras personas vinculadas al ambiente del espectáculo involucradas en la red.

Marcelo Corazza (Foto: captura Intrusos)

En la antesala del proceso judicial, Corazza rompió el silencio en Intrusos. “Estoy tranquilo, preparado para defenderme. Soy inocente, yo no me defendí nunca hasta ahora. Voy a defenderme donde me tengo que defender, que es en la Justicia”.

CÓMO ES LA CAUSA POR LA QUE MARCELO CORAZZA PODRÍA SER CONDENADO A 15 AÑOS DE PRISIÓN

El ex ganador de Gran Hermano 2001 y ex productor del reality asegura que no tuvo relación con los delitos que se le imputan. Sin embargo, en la causa figura la declaración de un joven que lo señala como responsable de un abuso sexual cuando tenía 14 años.

La denuncia indica que el encuentro ocurrió en Plaza Once y que el menor habría sido presentado a Corazza por Rolando Angelotti, quien, según la investigación, captaba adolescentes para llevarlos al conurbano.

La investigación apunta a que Corazza formaría parte de una banda dedicada a la trata, aunque su presunta participación habría sido fuera del núcleo que organizaba el traslado de víctimas. El ex productor sostiene que el caso prescribió y que no integró la red.

Junto a Corazza, los otros acusados son Francisco Rolando Angelotti, Leandro Aguiar, Andrés Fernando Charpenet y Raúl Ignacio Mermet. El juicio definirá responsabilidades en un caso que sacude a la farándula y mantiene la atención mediática.

