La muerte de Moro, el querido bulldog francés de Paula Chaves y Pedro Alfonso, dejó una herida profunda en la familia. Y este miércoles, la conductora no pudo contener la emoción al hablar por primera vez en público sobre la pérdida de quien definió como “su primer hijo”.
Fue en Tapados de Laburo donde Paula decidió cumplir con sus compromisos laborales, aunque el dolor terminó desbordándola en vivo: “Voy a hacer de todo. Perdí a mi mascota, para el que no sabe, mi mascota, que fue mi primer hijo...”, expresó, visiblemente afectada, mientras sus compañeros la alentaban a seguir.
Con lágrimas en los ojos, se sinceró sobre la magnitud del duelo: “No sabía que esto dolía tanto porque nunca me había pasado. Se murió el perro de mi familia, pero no lo sentí tan propio como Moro, que fue un hijo literalmente de cuatro patas”.
Luego, recordó cómo comenzó ese vínculo tan especial: “Me fui a vivir sola porque Pedro me lo regaló en el año 2010, cuando era muy chiquito. Yo no me animaba a vivir sola y él me acompañó en todo ese proceso”.
Pero uno de los momentos más conmovedores llegó cuando contó una particular conexión que tenía con su mascota: “Se enteraba antes que yo cuando estaba embarazada, porque empezaba a ponerse medio raro. Me avisaba todo eso”.
Entre lágrimas, también compartió anécdotas tan duras como insólitas que marcaron la vida de Moro: “Volvió de la muerte varias veces… Lo atacó un pitbull a través de una reja y le enganchó el moflete”.
En medio del relato, un hecho inesperado terminó de quebrarla: al ver pasar un bulldog francés negro frente al estudio, Paula no pudo contenerse. “¿Puedo agarrar todo como una señal o no? Mirá… es un bulldog francés negro, amor”, dijo. Y tras el apoyo de sus compañeros, cerró conmovida: “Te juro que sí”.
LA DESGARRADORA DESPEDIDA DE PEDRO ALFONSO A MORO, EL PERRO QUE LE REGALÓ A PAULA CHAVES
El dolor de Pedro Alfonso y Paula Chaves es enorme por estas horas, luego de la muerte de Moro, el bulldog francés que el productor le había regalado a la modelo hace 16 años en el Bailando.
“Y te fuiste Moro. En paz. Nos hiciste muy felices y te vamos a extrañar siempre”, expresó Peter en un sentido posteo en Instagram con varias fotos.
Sensibilizado destacó el rol clave del perrito en sus vidas, y sobre todo en la de Olivia, Baltazar y Filipa: “Gracias por ser tan compañero. Por hacernos reír tanto. Por acompañar a nuestros hijos a crecer. Y por ser la unión y el principio de esta familia”.
“Tan inteligente. Tanto como para dejarnos despedirte junto a Pau. Juntos. Los 3. Con amor y paz”, siguió Pedro Alfonso, desolado.
“Fuiste Unico Morito”, cerró Pedro sobre el animalito que fue testigo de cómo nació el amor con Paula, y vio nacer a sus tres hijos.