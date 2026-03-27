Cuando una mascota transita un momento de vulnerabilidad en su salud, la angustia y la desesperación se mezclan: Paula Chaves, en cambio, manejo un mal momento con total integridad.

La modelo recibió un mensaje que indicaba que su perro no se encontraba bien: “¿Estás viniendo? Moro está temblando, respira raro”.

Fue entonces que Paula Chaves decidió acudir a su veterinaria de confianza, con quien coordinó un encuentro inmediato. “Podría llegar en una hora, nos vemos ahí”, escribió Leila, la profesional en cuestión.

PAULA CHAVES MOSTRÓ CÓMO ESTÁ SU PERRO

Leila atendió a Moro, hizo los procedimientos de rutina para situaciones como la descrita y enseguida el perro mostró una mejoría, según expuso Paula en su cuenta de Instagram.

Luego de publicar cómo trabajó la veterinaria, Chaves compartió un video de Moro subido al auto: “Ayer estuvo cerca de la parca. Hoy amaneció cachorro”.