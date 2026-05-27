El histórico Teatro Santa María volvió a abrir sus puertas con una noche cargada de emoción, música y grandes figuras de la cultura y el espectáculo. La esperada reinauguración reunió a personalidades como Mario Pergolini, Carlos Tevez, Toti Pasman, Pablo Alarcón, Barbi Simons, Patricia Palmer, Héctor Cavallero y Marcelo de Bellis, entre muchas otras personalidades destacadas.

La celebración comenzó en el renovado hall de entrada, donde invitados y artistas brindaron por el regreso de uno de los espacios culturales más emblemáticos de Buenos Aires.

Luego, en la sala principal con capacidad para 300 espectadores, el público disfrutó de una presentación especial de la Orquesta Ensamble Aeropuertos Argentina y de una impactante performance de Mora Godoy, quien deslumbró con su interpretación de tangos.

LAS FOTOS DE LA REINAUGURACIÓN DEL TEATRO SANTA MARÍA

Mora Godoy

Patricia Palmer

Héctor Cavallero

Marcelo Debellis

Barbie Simons

Mario Pergolini

Carlos Tevez

Toti Pasman

Ubicado en una zona estratégica y rodeado de una intensa vida cultural, el Teatro Santa María se prepara para recibir nuevamente al público con una programación artística de excelencia.

Fundado entre las décadas de 1930 y 1950, el teatro se convirtió en un verdadero referente cultural de la ciudad. Considerado la cuna del jazz en Argentina, por su escenario pasaron grandes artistas y espectáculos históricos, entre ellos Les Luthiers. Además, su arquitectura de estilo neoclásico, con pilastras, capiteles y grandes óleos, lo consolidó como un ícono de la vida artística porteña.