Paula Chaves compartió en Instagram un momento que vivió junto a sus hijos durante una cena familiar. Todo ocurrió cuando la conductora descubrió una enorme cucaracha en la cortina y entró en pánico.

“Me doy lástima y vergüenza”, escribió Paula al publicar el video en sus historias, donde se la ve completamente aterrada por la presencia del insecto.

A su lado estaban sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa Alfonso, quienes reaccionaron con humor, ternura y mucha calma ante la situación. Los mayores, incluso, intentaron contenerla y bajarle el dramatismo al momento.

Video viral: el ataque de fobia de Paula Chaves por una cucaracha

El ataque de fobia de Paula Chaves por una cucaracha

“No puedo más, no sé qué hacer. Quiero dar un ejemplo positivo y bueno”, se la escucha decir a Paula, visiblemente nerviosa. Sin perder la tranquilidad, su hija le respondió: “Calmate”.

“Estoy calmada. No se rían de mí”, retrucó Chaves, mientras intentaba sobrellevar el susto. Fue entonces cuando llegó una sugerencia inesperada: “Llamá al guardia”.

“Ya lo llamé”, contestó la modelo, todavía sin poder resolver el problema. Finalmente, Baltazar aportó una solución práctica que desató aún más risas: “Mamá, agarrá una escoba”.

El episodio, que mezcló miedo y humor, mostró una faceta íntima y cotidiana de la familia, donde los hijos terminaron siendo el sostén de su mamá en medio del caos.