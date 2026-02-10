Pedro Alfonso contó que Olivia, la mayor de sus hijos con Paula Chaves, ya manifiesta un fuerte interés por el teatro y hasta le expresó un deseo tan claro como conmovedor: actuar junto a él en el futuro.
“Sí, los tres hacen teatro”, aseguró Pedro en diálogo con revista Pronto, al referirse a Olivia, Baltazar y Filipa. Según explicó, cada uno transita su propio camino artístico, con distintas intensidades.
Olivia estudia teatro en la escuela Otro Mundo, el reconocido semillero artístico fundado por Cris Morena; Baltazar asiste a clases en otro espacio, mientras que Filipa toma clases de baile de manera más esporádica. “No todos con la misma regularidad, pero los tres tienen sus actividades y horarios”, detalló.
En medio de esta dinámica familiar, Alfonso relató que la familia vive de manera provisoria en una casa mientras se realizan reformas en su hogar definitivo y, una vez finalizada la temporada teatral, se trasladarán a una vivienda más grande.
Pedro también explicó por qué Paula Chaves decidió no subir al escenario este año, algo que llamó la atención del público acostumbrado a verlos trabajar juntos. “Tuvo que ver con que Olivia empezó la secundaria”, señaló el actor.
OLIVIA, HIJA DE PEDRO ALFONSO Y PAULA CHAVES, QUIERE SUBIR AL ESCENARIO
El momento más emotivo de la entrevista llegó cuando recordó una conversación que mantuvo con Olivia después de una función. “Estábamos volviendo del teatro y me dijo: ‘Vos no te podés jubilar y tenés que seguir haciendo teatro hasta actuar conmigo’”, relató Pedro.
Lejos de quedarse ahí, la niña fue aún más específica con su pedido: quería marquesina, camarín y un personaje importante. “Vos me tenés que esperar para hacerlo juntos”, le dijo, según contó su papá.
El actor reconoció que la idea de compartir escenario con su hija lo movilizó profundamente, aunque entiende que todavía falta tiempo. “No es que tiene la edad de Filipa, que por ahí falta un montón. Olivia tiene 12, y quizás en seis años lo hagamos”, reflexionó, sin descartar que ese sueño pueda concretarse.