Las redes sociales se inundaron de nostalgia y alegría cuando Guadalupe Antón, reconocida por sus papeles en las icónicas ficciones infantojuveniles de Telefe, compartió una de las noticias más importantes de su vida.

A sus 29 años, la misma edad que tenía su madre cuando la tuvo, la joven que conquistó a una generación entera con su talento actoral se prepara para convertirse en mamá por primera vez.

EL EMOTIVO ANUNCIO QUE LLEGÓ EN UNA FECHA ESPECIAL

Alejada del mundo del espectáculo y enfocada en su carrera como profesional de la salud mental, Guada eligió cuidadosamente el día para hacer pública la feliz noticia.

El 3 de febrero, fecha que coincide con el cumpleaños de su hermana Olivia, quien ya no está presente físicamente, la exactriz publicó una serie de fotografías que muestran su pancita en crecimiento acompañadas de un mensaje que tocó el corazón de miles.

“A los 29 años, como mi mamá. Un 11 de diciembre me enteré de que venías en camino y me cambió la vida para siempre”, escribió Antón, revelando que hace casi dos meses descubrió que una nueva vida crecía en su interior. La joven describió la experiencia con palabras cargadas de emoción: “Hay algo profundamente hermoso ocurriendo dentro de mí, y lo siento desde el primer minuto en que supe que estabas conmigo”.

DE CASI ÁNGELES A LA PSICOLOGÍA: EL CAMINO DE REINVENCIÓN

Guadalupe Antón se ganó el cariño del público argentino al interpretar a Ana “Anita” De Los Santos en Chiquititas y posteriormente a Alelí Ordoñez en Casi Ángeles, dos de las ficciones más exitosas producidas por Cris Morena. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus compañeros que continuaron en el ambiente artístico, Guada decidió tomar un camino diferente.

Tras su retiro de la pantalla chica, la joven se dedicó por completo a sus estudios universitarios hasta recibirse de psicóloga, profesión que ejerce actualmente y que le permite ayudar a otras personas desde un lugar totalmente diferente al de la actuación.

Esta decisión de mantener un perfil bajo y enfocarse en su desarrollo profesional fuera del espectáculo la convirtió en una figura admirada por quienes la recuerdan.

EL AMOR QUE LO HACE TODO POSIBLE: EL PAPEL DE MATI EN ESTA NUEVA ETAPA

En su extenso mensaje, Guadalupe dedicó palabras especiales a su pareja, identificado como Mati, a quien señaló como pilar fundamental en este proceso de gestación. “Nada de esto sería igual sin tenerlo al lado mío. Acompañando, sosteniendo, aprendiendo conmigo y caminando esta etapa paso a paso”, expresó con gratitud.

La psicóloga no ocultó su certeza sobre la decisión de formar una familia con él: “Si hay algo que siempre supe es que desde el primer momento que te vi supe que quería ser mamá con vos”, confesó, agregando que no tiene dudas de que será “el mejor padre del mundo”. También agradeció a la familia de su pareja, a quien considera ya como propia, y a sus amigas por el sostén emocional durante estos primeros meses.

Guadalupe Antón, exestrella de Casi Ángeles, espera su primer hijo. Crédito: Instagram

UN HOMENAJE A OLIVIA: LA HERMANA QUE VIVE EN EL CORAZÓN

El cierre del posteo fue quizás el momento más conmovedor. Guadalupe reveló que la elección del 3 de febrero como fecha para el anuncio no fue casualidad: “Elegí el día de tu cumpleaños, hoy 3 de febrero, para contárselo a todo el mundo y para regalártelo a vos. Te amo con mi alma, Olivia, felices 11 años donde quiera que estés”.

Esta dedicatoria a su hermana, quien estaría cumpliendo 11 años, agregó una capa de profundidad emocional al anuncio y demostró que, aunque Olivia no está físicamente presente, sigue siendo parte fundamental de cada momento importante en la vida de Guada.