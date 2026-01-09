Rocío “Rochi” Igarzábal sorprendió al recordar su noviazgo con Pablo Martínez, con quien vivió una intensa historia de amor durante la época de Casi Ángeles, allá por 2009, y dejó en claro que no fue una experiencia feliz en su vida.

La actriz, que hoy está en pareja con Milton Cámara, padre de su hija Lupe, se refirió al vínculo del pasado durante una charla en El ejército de la mañana, el programa de Bondi Live, cuando Pepe Ochoa le preguntó por su relación con Martínez, quien tras el furor de la tira juvenil se alejó por completo del medio.

Rocío Igarzábal habló de su noviazgo con Pablo Martínez (Video de Bondi Live)

Rocío Igarzábal habló de su relación con Pablo Martínez: “Fue tóxica”

“No tengo ni idea dónde está Pablo Martínez, no lo vi más”, confesó Rochi, marcando la distancia total que existe hoy entre ellos.

Lejos de idealizar ese romance, fue contundente al describirlo: “No fue de mis mejores relaciones. Creo que el tema de la exposición nos jugó una mala pasada”.

Igarzábal profundizó aún más y definió ese vínculo como el más difícil que atravesó: “Fue mi relación más compleja y tóxica a nivel vincular. No llegamos a un lugar de agresividad, pero sí a celos, posesión. Fue bastante tóxica. Sufría más de lo que disfrutaba”.

Sobre el clima que se vivía en la pareja, explicó: “Era una guerra implícita de la que me costó muchísimo salir. Fueron varios años los que estuvimos en pareja, pero cuando terminó Casi Ángeles y tuvimos ese parate antes de empezar con la banda, dije: ‘Necesito salir y reconstruirme’”.

De todos modos, Rochi aclaró que no guarda rencor y destacó aspectos personales de su ex: “Es una persona súper sensible, súper compleja con sus emociones y su forma de pensar, es muy inteligente”.

Por último, se refirió al impacto que la fama también tuvo en Martínez: “A él también le tocó desde un lugar que no esperaba o no fue tan copado. Él se fue a hacer su vida”.