Gastón Dalmau y Rochi Igarzabal, ex Casi Ángeles, hablaron con Puro Show sobre los estereotipos de belleza que jugaban a favor y en contra para participar en las tiras de Cris Morena.

“Siento que tuvimos suerte, que en ese momento las redes recién estaban empezando, no recibíamos tanto hate, para nosotros era fuerte la parte de la exposición. Nos cuidaron mucho, estabamos de lunes a lunes encerrados grabando y ensayando, entonces mucho lo de afuera no lo sentíamos”, dijo Gastón.

Por su parte, Rochi agregó: “Nosotros vivimos cosas muy intensas. Era un momento de la televisión que tenía toda esta cuestión de la imagen, había muchas exigencias, entonces nos conteníamos mucho entre nosotros en ese aspecto”.

Rochi Igarzábal y Gastón Dalmau hablaron con Puro Show sobre su paso por las ficciones de Cris Morena (Foto: captura de eltrece).

“Cuando la cuestionan a Cris sobre los estereotipos de belleza, porque ahora dio una entrevista sobre eso y salieron a atacarla, ¿qué sienten ustedes?”, les preguntó el cronista y los ex Casi Ángeles contestaron: “Creo que todos vamos aprendiendo y cambiando con el tiempo”.

“Obviamente nadie es perfecto, hay que bajar un poquito y hacer una autocrítica. Cris es una mujer que estuvo en el medio mucho tiempo, con muchas presiones, se hizo su lugar, aprendió y creció con cosas de la estética, antes funcionaban cosas así porque el medio lo exigía así, ella está evolucionando y cambiando constantemente”, cerraron.

ANGIE BALBIANI CONTÓ EL MAL MOMENTO QUE PASÓ EN MEDIO DE LAS GRABACIONES DE REBELDE WAY

En el marco de un debate por los estereotipos de belleza en las tiras de Cris Morena, Angie Balbiani recordó en Puro Show el mal momento que pasó con alguien del elenco de Rebelde Way.

“A mí me pasó algo feo, había una revista mensual de Rebelde Way, imagínense la magnitud, y en esa revista le preguntaron a chicos del elenco quién era la más linda de las actrices”, contextualizó la panelista.

Angie Balbiani habló de su paso por las ficciones de Cris Morena (Foto: captura de eltrece).

Entonces, Angie contó qué sucedió cómo enfrentó la situación: “Ellos respondieron ‘no sé quién es la más linda pero sabemos quién es la más fea’ y después vi una referencia que indicaba que la más fea era yo”.

“Lo encaré, no voy a decir quién fue porque esa persona tiene derecho a evolucionar, le dije ‘si no tenés huevo para contestar quién es la más linda, me parece que yo no tengo por qué caer un tu volteada’”, cerró Balbiani.

