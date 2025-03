Angie Balbiani cruzó a Pochi de Gossipeame en Puro Show este lunes por defender a Wanda Nara en medio de un debate sobre el escándalo del viernes en el Chateau Libertador.

“Si las nenas tenían esa actividad, ¿por qué Wanda no las prevee del material para que no tengan que pasar más traumas? Una cosa es olvidarte y otra es especular”, le preguntó la amiga de Pampita a su compañera.

Pochi por su parte le contestó: “No entiendo qué me estas preguntando, a mí me pasó millones de veces, puede suceder Angie, tampoco es tan dramático, si evitaste durante meses ir al colegio a ver a tus hijas a natación”.

Pochi de Gossipeame y Angie Balbiani se cruzaron en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“No lo evitó él, fue Wanda, bueno, está bien...”, interrumpió Balbiani haciendo al mismo tiempo un gesto que llamó la atención de los conductores. “Se está picando entre ustedes”, comentó Matías Vázquez.

TENSO MOMENTO ENTRE LAS PANALISTAS DE PURO SHOW

En medio del tenso debate por el escándalo del Wanda Gate, las panelistas de Puro Show se sacaron las chispas entre ellas al aire y dieron que hablar.

“Ahí le contestas Angie”, le dijo Pampito por Pochi de Gossipeame y ella le contestó: “Estoy tan caliente que ya ni me acuerdo”.

“La gente piensa que nosotras nos amamos”, lanzó por su parte Pochi mientras le daba la mano a Balbiani, a quien se la vio incómoda con la situación al aire.

