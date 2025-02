Estudió administración de empresas en la UBA, trabajó en el negocio inmobiliario, vivió en Japón, Perú y Francia.

Es mamá de tres adolescentes, está en pareja con un reconocido odontólogo y hace muy poco tiempo trabaja en los medios.

Además, tiene muy buena onda con muchos famosos y, gracias a su apodo y a su cuenta de Instagram, se hizo muy conocida.

Aunque Marcia Frisciotti, su nombre y apellido, no sea tan popular, su reconocimiento llegó a través de Pochi, el apodo que porta desde la adolescencia.

En @gossipeame, empezó a contar chismes sobre famosos y la rompió. Ahora es panelista de Puro Show, conducido por Pampito y Mati Vázquez, en las mañana de eltrece.

El equipo completo de Puro Show. (@gossipeame)

En una charla íntima con Ciudad, contó más sobre su vida.

-¿Cómo te estás llevando con la fama?

-Bien, re bien. Tranquila. Estoy bien. Con lo del WandaGate sí sentí que me hatearon un poco en redes. Pero después, me ven en la calle y todo bien. Es tipo: “Pochi, ¿qué pasó en tal lado?”, ”contame tal cosa”.

-¿Qué cambió ahora que estás en la tele, expuesta?

-Y, es otra cosa. Tal vez yo cuando abrí la cuenta de Instagram, que no era tan conocida, me permitía decir un montón más de cosas y hoy ya sé que me puedo encontrar a cualquiera de los que hablo.

El medio en el que trabajamos es chico y te podés cruzar fácilmente. Entonces empezás a poner un poco más de límites. Me ha pasado de haber apuntado contra un montón de personas y después cruzármelas, algo que no me pasaba antes.

-¿Qué hacés en esas situaciones?

-Muchas veces me encararon, pero nunca me achiqué. Nunca, jamás. Intento siempre buscar fuentes, lo aprendí sola. Tengo mucha intuición también. Me han contado un montón de cosas y yo hay un extra que huelo y me dejo llevar por la intuición.

-También debe haber cosas que no contás...

-Sí, hay muchas cosas que dejo pasar. Mucho de lo que sucedió en el WandaGate, por ahí lo sabía, por ahí me lo habían contado y yo elegía tal vez no decirlo. Ahora, si tenía la versión de Wanda, la contaba porque vos podés creer o no, pero es su versión.

-¿Recordás algún famoso o famosa que te haya agradecido alguna info que hayas mostrado?

-Mirá, por ejemplo, me habían llegado unas fotos del -en su momento- novio de Sofía “Jujuy” Jiménez con otra chica. Me acuerdo que cuando vi las imágenes de él “chapando” era como que yo entendía que era él, pero también podía haber dudas.

Entonces me acuerdo que fui a las fotos de él, a las fotos de ella, fui chequeando la ropa, el collar, etc. Y de todos modos, tardé un par de días. Le hablé a Sofía, pero ella como estaba en un reality (The Challenge) no me leyó. Lo terminamos contando y tiempo después me la crucé en varios programas y me terminó agradeciendo.

Su vida detrás de las cámaras

-¿Cómo es tu vida fuera de las redes y de la tele? ¿Cómo hacés para mantener el bajo perfil?

-Cuando hablábamos fuera de cámara te contaba que tengo una familia ensamblada y que a nadie le interesa mucho mostrarse, pero podría hacer un reality. Pasan cosas como que el papá de mis hijas tuvo otra nena con Adriana, la hermana de Nati Oreiro.

Después, yo tengo a mis hijas, mi actual pareja tiene otros tres hijos. Él es muy conocido en su ambiente porque es un odontólogo súper crack.

-¿Qué edad tienen tus hijas?

-18, 16 y 13. Son grandes.

-¿Hace cuánto que estás en pareja?

-Hace cinco años que estamos juntos. Coincidió un poco con esto que me pasa a mí en lo profesional. Fuimos creciendo todos juntos con esto, desde la nada a todo.

-¿Conviven?

-No, vivimos a dos cuadras. Yo vivo en un departamento con mis hijas, él vive en su departamento. Nuestros hijos van y vienen o cuando mis hijas no están, me voy a la casa de él y, bueno, los veranos siempre los pasamos en Santa Bárbara, nos instalamos todos ahí porque nuestros hijos tienen entre 13 y 23 años y van, vienen.

-¿Y se llevan medianamente bien entre todos?

-¡Se requieren! Se llevan bárbaro entre todos. Esto que muchas veces les criticamos a los famosos, yo también lo viví y por eso, nosotros esperamos mucho tiempo en presentarnos los hijos. Cuando la relación estaba más afianzada y nos sentimos seguros, lo hicimos.

Nunca forzamos una convivencia porque entendimos que eran muchos chicos y que vivir cerca era más práctico que meterlos a todos a convivir. Quizás nos encantaría hacerlo, pero decidimos dejarlo de lado por ahora. Si hay amor, si hay ganas, si esto sigue, es como que en algún momento va a suceder.

-¿Y cómo toma tu pareja tu fama, si recibís mensajes o con todos tus seguidores?

-Mirá, primero siempre hablé mucho de Matías en los programas en los que estuve. Nunca me mostré como disponible ni subo fotos sexies ni en bikini. Igual en su imaginario él siente que sí me escriben más.

-¿Saliste con algún famoso en algún momento de tu vida?

-No. Sí iba mucho a bailar a Tequila y había famosos, pero no. La verdad que yo voy por la vida y me importa todo muy poco, pero en mi vida de soltera obviamente estuve con muchos hombres. La verdad que yo a la China (Suárez) la celebro porque estando soltera disfruté como la China yo también. Ah, igual, no me metí nunca con casados, eso no. Detesto al casado.

-¿Te habías casado con el papá de tus hijas?

-Me junté, nunca me casé. Soy soltera. Conviví 13 años con el papá de mis hijas, desde muy chica. Juntos vivimos en Perú, Japón y Francia desde mis 22 años. Él tiene una empresa de sistemas y tenía proyectos afuera, su socio quedó acá y él se fue afuera a manejar un poco los proyectos. Era como una “botinera de sistemas”, con mucha menos plata, porque todo era remado a pulmón.

-¿Habías terminado tu carrera cuando te fuiste?

-Estudié administración en la UBA, me recibí de grande. Cuando nos fuimos me quedaban un par de materias, después tuve a mis hijas y las di más de grande. Hay que estudiar, es importante.

-¿Y cuando volvieron a Argentina, qué pasó?

-Nos fuimos a vivir a Pilar, a un country, así que yo tenía una vida muy de madre. Ahí fue que yo también quise hacer algo, terminé la carrera, ponerme a trabajar y por ahí el papá de mis hijas me decía: “¿para qué querés terminar la carrera si ya está? Tenés más de 30″. Y ahí empezaron los conflictos entre nosotros y entramos en una crisis que no pudimos superar.

-¿Cómo fue la ruptura?

-Al principio nos matamos. No fue fácil. Hoy nos llevamos bárbaro, nos re queremos, compartimos cumpleaños, cenas, yo paso por su casa, él por la mía.

Pochi en el cumpleaños de Carolina Molinari con sus compañeros de Puro Show.

Marcia, la mujer detrás de Pochi

-¿Tu seudónimo de dónde salió?

-Pochi me lo puso mi papá. Yo me llamo Marcia, pero de chica, mi papá me decía Pochi por Pochita Morfoni (N. de la R.: un personaje ficticio de historietas que era muy glotona) porque me agarró la adolescencia y no paraba de comer, le entraba a todo.

Aparte yo soy bajita, con mucha lola. Entonces cuando arranqué con la cuenta, Marcia me parecía un nombre demasiado fuerte. Me daba más a noticiero. Y ahí la gente empezó a identificarme más. Cuando me dicen “Marcia” me da que me están retando.

-¿Cómo nació la cuenta?

-Fue en 2021. Yo tengo un entorno de amigas que siempre tienen chismes. A mí siempre me encantó el chisme y me di cuenta que a mis amigas les recopaba cómo yo lo contaba.

Entonces me empezaron a dar manija con que abra la cuenta. En ese momento me dedicaba al rubro inmobiliario y venía ganando muy buena plata. Pero la abrí y cuando tenía ponele cinco mil seguidores ya, productores de la tele era como que veían mis chismes y los subían, los usaban en los programas.

-¿Te citaban?

-Algunos sí, otros no. Por ejemplo, muchas veces yo sentía que Estefi Berardi me “robaba”. Entonces se me ocurrió la frase “Estefi me roba, no me arroba”. Y ahí Ángel (de Brito) me invitó a LAM para que reemplace a Nazarena Vélez. Para mí era un juego. Nunca en mi vida me había sentado en un programa de tele, nunca había hecho un casting, nunca tuve amistades del medio.

-¿Te costó adaptarte?

-¡No entendía nada! No sabía qué era el productor, qué hacía el de piso. Recién ahora sí estoy entendiendo más de qué se trata. Entré como de casualidad.

-¿Tenés amigos en el medio?

-Soy muy mis grupos de amigas, de la vida, del colegio. Pero sí, tengo amigos del medio como Fran Mozotegui, que mi productor en Empezar el día. Lo amo. También de gente de técnica. Bueno, a Pampito lo adoro, siempre me voy llevando gente de cada programa. También a Majo Martino la amo. Pepe Ochoa me ha dado un montón de consejos.

-Y a Wanda no la nombraste...

-Ah, pero porque pensé que hablábamos de gente con la que había laburado. Pero sí, con Wanda armamos una amistad. Ella es muy divertida, no te podés aburrir nunca, aun así le esté pasando lo peor, Wanda te saca un chiste. También es impulsiva, dice una cosa y después hace otra. Pero bueno, sabe jugar muy bien su juego.

-¿Es verdad que no sos cholula? ¿A quién le has pedido fotos?

-Es verdad. Fotos le he pedido a Pampita, que es una diosa total. A (Javier) Milei cuando vino a Empezar el día antes de ser presidente. Y a Michael Bublé. Aunque en realidad no le pedí. Le había pedido autorización para sacarle una foto para mi sección “la no noticia” en Instagram y y “no, pero que nos saquen una foto juntos”.

-¿Cómo te ves en el futuro?

-No planeo mucho. Suena muy trillada esta frase, pero ya con 43 años es como que me gusta mucho que la vida me sorprenda. Porque realmente me viene sorprendiendo tan gratamente, para bien y para mal, porque he tenido momentos duros también.

Mirá, cuando me separé del papá de mis hijas, a los dos meses se murió mi papá de un infarto. Tenía tres niñas chiquitas. Fue duro.

-¿Cómo actuaste en ese momento? ¿Empezaste terapia?

-Sí, mucha terapia, mucha familia, amigas. Y también reconocerse desde otro lugar. Y después, bueno, así como para lo malo para lo bueno también me sorprende la vida.

Ahora seguramente me quede en los medios, pero uno nunca sabe. Estudié administración de empresas, me interesan un montón de otros temas: policiales, economía. Puedo abrirme a cualquier cosa porque me adapto a cualquier cosa. Nunca quise “calentar la silla”. Me gusta hacerme responsable del lugar que me dan.

Sus experiencias en los programas en los que trabajó

-Ahora te voy a pedir que califiques cómo la pasaste en cada uno de los programas por los que pasaste durante estos años. Vamos a arrancar por Entrometidos, el de Carlos Monti.

-Adrenalínico. Fue el lugar en el que me dieron la primera oportunidad así de ser panelista fija. Además, Carlos es un amor, lo quiero mucho. Si bien no terminé bien con la producción, con mis compañeros y con Carlos, sí. Me enseñaba de planos, de shares, un genio.

Al principio no me costó trabajar con Yuyito, después sí. Me costó porque yo creo que ella en su cabeza tenía un tipo de programa y lo que sucedía era otra cosa. La quiero mucho.

-¿Mañanísima en Ciudad Magazine?

-Carmen es lo más. Y aparte ahí compartía mucho con Pampito. Y yo a Pampito le había dicho que quería volver a trabajar con él y ahora se nos dio.

-¿Empezar el día?

-Fue un gran proyecto. Estuvo bueno. Un equipo de gente que quiero mucho. Facu (Ventura) es un gran compañero. Los dos estábamos medio como en la misma, siempre reemplazando y de repente tuvimos la oportunidad. Y Yuyito, nada, una compañera, una muy buena compañera también.

-¿Te costó igual un poco la onda con ella?

-Sí. Al principio no, después me costó. Me costó porque yo creo que ella en su cabeza tenía un tipo de programa y lo que sucedía era otra cosa. Entonces a veces se generaban rispideces súper salvables, del día a día. La quiero mucho. Me emociona que ella haya tenido esa oportunidad y ver que alguien del medio con tanta trayectoria pueda tenerla me gustó mucho. Pero bueno, sí, después me pasaba que había, no sé, situaciones que se generaban que no estaban buenas y se veían mucho al aire. Pero es paciencia, yo qué sé.

-¿A la tarde?

-Un equipazo. Me divertí mucho con (Luis) Ventura, Karina Mazzocco es súper generosa como conductora; Nati Palmeiro, la productora, una genia, siempre me dio mucho lugar, los compañeros. Me enseñó mucho ese programa.

-Para cerrar: ¿Puro Show?

-Es un proyecto que me llegó y desde que Coco (Fernández) me lo propuso fue un sí. La verdad que es un gran proyecto. Siento los chicos nos dan lugar, la producción, que todos nos podemos lucir, no hay egos. O sea, estoy muy, muy contenta con Puro Show.

La panelista de Puro Show habló de todo con Ciudad.