Gastón Dalmau se separó de José Navarro, su pareja con quien convivía en Nueva York, según reveló Pilar Smith en LAM.

La panelista de Ángel de Brito dio la información en formato enigmático, pero el misterio duró poco: Laura Ubfal terminó revelando la identidad del protagonista antes de tiempo.

“Tienen un perro famoso. Vivían en otro país. Él vino a la Argentina a participar de un programa (MasterChef Celebrity 2021)”, deslizó Pilar.

“Ya sé. ¿El de Casi Ángeles?”, interrumpió Ubfal, dejando al descubierto el nombre.

Foto de Telefe (MasterChef) e Instagram.

POR QUÉ SE SEPARARON GASTÓN DALMAU Y JOSÉ NAVARRO

Con el dato ya confirmado, Smith fue directa y contó los motivos de la ruptura del actor, que actualmente está instalado en Buenos Aires. “Se separaron Gastón Dalmau y José Navarro. Esto fue hace unos meses”, informó.

Por último, la panelista explicó la razón del final de la relación: “Se separaron porque tenían diferentes proyectos de vida”.