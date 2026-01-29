Pedro Alfonso lo hizo de nuevo. Con “Corto Circuito”, el actor volvió a conquistar la temporada de verano en Villa Carlos Paz y se adueñó del ranking oficial de AADET: la comedia es la número uno en recaudación y espectadores, y cada semana llena la sala con un público que no para de aplaudir.

El fenómeno no es casualidad. Desde su estreno, la obra se transformó en el gran suceso teatral del verano 2026 en las sierras cordobesas.

El público responde con entusiasmo y el boca en boca la instaló como la opción preferida para disfrutar en familia durante las vacaciones.

Un elenco de lujo y humor para todos

“Corto Circuito” cuenta con un súper elenco: Yayo Guridi, Viviana Saccone, Sebastián Almada, Juli Poggio y Ana Paula Buljubasich acompañan a Alfonso en una propuesta desbordante de talento, humor y situaciones cotidianas que conectan con grandes y chicos.

La producción, a cargo de Federico Hoppe y Ezequiel Corbo, vuelve a apostar por el formato que ya es marca registrada: comedias dinámicas, actuales y pensadas para que toda la familia pase un gran momento.

Ocho nominaciones a los Premios Carlos y el reconocimiento de la crítica

El éxito de “Corto Circuito” no solo se mide en taquilla. La obra recibió 8 nominaciones a los Premios Carlos 2026, cuya ceremonia se realizará el lunes 2 de febrero.

El reconocimiento de la crítica confirma el impacto artístico y popular de la comedia, que se perfila como una de las grandes protagonistas de la temporada.

Pedro Alfonso, el rey del verano en las sierras

Con funciones a sala llena y una respuesta contundente del público, Pedro Alfonso reafirma su lugar como uno de los artistas más convocantes del teatro argentino.

Año tras año, el actor se consolida como el gran referente de la cartelera de Carlos Paz, con una trayectoria marcada por el éxito sostenido.

El fenómeno de “Corto Circuito” se siente en cada función: risas, ovaciones y una energía que contagia. El público elige, recomienda y agota entradas, haciendo de esta comedia el gran suceso del verano 2026.