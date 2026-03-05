A fines de 2025, Paula Chaves y Pedro Alfonso se mudaron junto a sus hijos, Olivia, Baltazar y Filipa, a su nuevo hogar, una casa que todavía se encuentra en plena construcción y remodelación.

Activa en Instagram, la modelo y conductora viene compartiendo con sus seguidores distintos avances del proyecto. En las últimas horas mostró cómo cambió la fachada, consultó por el color de las paredes e incluso pidió recomendaciones para sumar vegetación al jardín.

“Busco plantas lindas que sean fáciles, porque no puedo cuidar ni a un ser vivo más”, escribió Paula con humor, mientras mostraba detalles de la propiedad familiar que está construyendo junto a su marido.

Así es la moderna casa que Paula Chaves y Pedro Alfonso están construyendo para su familia (captura de Instagram)

Así es la moderna casa que Paula Chaves y Pedro Alfonso están construyendo para su familia (captura de Instagram)





Así es la moderna casa que Paula Chaves y Pedro Alfonso están construyendo para su familia (captura de Instagram)

PEDRO ALFONSO TENDRÁ DOBLE VESTIDOR, UNO ES PARA SU COLECCIÓN DE CAMISETAS DE FÚTBOL

En uno de los videos que compartió, Paula también mostró un momento divertido con Pedro Alfonso y la arquitecta encargada del proyecto.

Mientras observaban los planos, la conductora reveló que el actor tendrá un espacio muy especial dentro de la casa: un vestidor dedicado a su colección de camisetas de fútbol.

Pedro Alfonso tendrá doble vestidor: uno será para su colección de camisetas de fútbol

“Vas a tener por fin un vestidor para tus camisetas de fútbol”, le comentó Paula.

A lo que la arquitecta sumó: “Y tu vestidor todavía no lo viste. ¿Qué es lo que querés?”.

Fiel a su estilo humorístico, Pedro respondió entre risas: “No sé, ¿yo sigo teniendo vestidor?”.

“Sí, tenés un vestidor enorme”, le respondieron al mismo tiempo Paula y la arquitecta.

De esta manera, Paula Chaves dejó ver algunos rincones de la casa familiar, que poco a poco va tomando la forma soñada para disfrutar junto a sus hijos.