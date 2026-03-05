A fines de 2025, Paula Chaves y Pedro Alfonso se mudaron junto a sus hijos, Olivia, Baltazar y Filipa, a su nuevo hogar, una casa que todavía se encuentra en plena construcción y remodelación.
Más sobre este tema
Activa en Instagram, la modelo y conductora viene compartiendo con sus seguidores distintos avances del proyecto. En las últimas horas mostró cómo cambió la fachada, consultó por el color de las paredes e incluso pidió recomendaciones para sumar vegetación al jardín.
“Busco plantas lindas que sean fáciles, porque no puedo cuidar ni a un ser vivo más”, escribió Paula con humor, mientras mostraba detalles de la propiedad familiar que está construyendo junto a su marido.
PEDRO ALFONSO TENDRÁ DOBLE VESTIDOR, UNO ES PARA SU COLECCIÓN DE CAMISETAS DE FÚTBOL
En uno de los videos que compartió, Paula también mostró un momento divertido con Pedro Alfonso y la arquitecta encargada del proyecto.
Mientras observaban los planos, la conductora reveló que el actor tendrá un espacio muy especial dentro de la casa: un vestidor dedicado a su colección de camisetas de fútbol.
“Vas a tener por fin un vestidor para tus camisetas de fútbol”, le comentó Paula.
A lo que la arquitecta sumó: “Y tu vestidor todavía no lo viste. ¿Qué es lo que querés?”.
Fiel a su estilo humorístico, Pedro respondió entre risas: “No sé, ¿yo sigo teniendo vestidor?”.
“Sí, tenés un vestidor enorme”, le respondieron al mismo tiempo Paula y la arquitecta.
De esta manera, Paula Chaves dejó ver algunos rincones de la casa familiar, que poco a poco va tomando la forma soñada para disfrutar junto a sus hijos.