En 2010, en plena etapa de conquista durante el Bailando, Pedro Alfonso le regaló un bulldog francés a Paula Chaves. Ese cachorro, llamado Moro, fue testigo del nacimiento de la historia de amor que hoy los tiene con una familia consolidada.

Con el paso del tiempo, el perrito se convirtió en un integrante más del clan. Y a sus 15 años, sigue acompañando cada aventura.

Esta vez, Paula y Pedro lo llevaron con ellos a Córdoba, donde el actor y productor está haciendo temporada teatral con la comedia Corto circuito.

Paula Chaves y Pedro Alfonso llevaron a su bulldog de 15 años a las Altas Cumbres y enternecieron a todos

Paula Chaves y Pedro Alfonso llevaron a su bulldog de 15 años a las Altas Cumbres

Lejos de dejarlo descansando en casa, la pareja lo sumó a un paseo por las Altas Cumbres. En los videos que Pedro compartió en Instagram no faltaron los comentarios sobre el tierno bulldog, ni tampoco los mimos y las miradas cómplices.

“Hola, viejo, ¿estás haciendo pocitos?”, se la escuchó decir a Paula, con ternura.

Tiempo atrás, la conductora había contado en Olga que el perro atraviesa un gran momento pese a su edad: “Moro está perfecto”.

Con su humor característico, Paula incluso bromeó sobre la escena de tener al bulldog en lo alto de las rocas. “¿Qué le pasó a Morito? Nada, lo llevaron a las Altas Cumbres y se les cayó por una piedra. ¿Cómo fue que murió?”, lanzó entre risas, dejando en claro que se trató de un chiste.

Entre paisajes imponentes y temporada teatral, Moro volvió a demostrar que es parte esencial de la familia.