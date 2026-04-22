Un manto de preocupación se instaló alrededor de Mirtha Legrand luego de que se confirmara que no grabaría su próximo programa, una decisión que encendió las alarmas sobre su estado de salud.

La información fue dada por Laura Ubfal en LAM, donde explicó que la histórica conductora aún no cuenta con el visto bueno de los médicos para regresar a la televisión: “Todavía los médicos no le dieron el permiso para grabar”, detalló.

Según trascendió, “La Chiqui” continúa con una tos persistente y bajo tratamiento con antibióticos, lo que llevó a los profesionales a extremar los cuidados, especialmente por el aire acondicionado del estudio y los cambios de temperatura que podrían provocarle una recaída.

Mirtha Legrand en su programa La Noche de Mirtha (Foto: captura de eltrece)

La definición final se esperaba para último momento, ya que la diva suele grabar los viernes. Sin embargo, la noticia que llegó desde la producción fue contundente: no estaría presente en la próxima emisión y el panorama podría extenderse: “No grabaría este viernes y tal vez el próximo tampoco”, señaló Ángel de Brito. Además, se conoció que la conductora tiene bronquitis y los médicos le dieron 15 días de reposo.

Mientras tanto, tanto las autoridades de eltrece como la productora evalúan alternativas, aunque todo permanece en suspenso. Incluso, no se descarta que Juana Viale vuelva a ponerse al frente del programa, como ya ocurrió en la emisión anterior.

Ángel de Brito: “Mirtha Legrand no grabaría este viernes y tal vez el próximo tampoco”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL IMPACTANTE LOOK DE MIRTHA LEGRAND EN SU PROGRAMA: MUCHO BRILLO Y UN VESTIDO QUE SE LLEVÓ TODOS LOS ELOGIOS

Una vez más, Mirtha Legrand marcó tendencia desde su icónica “mesaza” y dejó a todos sin palabras con el look que eligió para una nueva emisión de La Noche de Mirtha.

Antes de dar inicio formal al programa, la diva se tomó unos minutos para lucir su outfit y compartir todos los detalles con su estilo inconfundible: “Miren qué vestido divino tengo hoy. Es vestido negro y blanco. Es mini paillette y tiene cristales. Es divino”, expresó la conductora, visiblemente entusiasmada.

En la imagen, se la pudo ver radiante, de pie junto a su escritorio, con un diseño que combina elegancia clásica con un toque moderno: la parte superior en blanco contrasta con la falda negra completamente bordada en brillos, generando un efecto sofisticado y glamoroso. El corte, entallado y con mangas largas, resalta su figura, mientras que los detalles en cristales aportan ese sello de lujo que nunca falta en sus looks.

Foto: Captura (eltrece)

Fiel a su estilo, Mirtha también destacó al creador del vestido: “Es de Claudio Cossano, que está en la calle Arenales 1659. Vayan que tiene cosas divinas y a buenos precios”, recomendó, sumando un guiño cómplice para su audiencia.

Pero no todo quedó en el vestido. La conductora también hizo foco en sus accesorios, elevando aún más el conjunto: “Los anillos y los aros, miren qué divinos son. Tengo una pulserita, divina también”, detalló, disfrutando cada detalle.

¡Una verdadera diva!