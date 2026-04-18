Mirtha Legrand no participará este fin de semana de las grabaciones de sus tradicionales programas en eltrece debido a un inconveniente de salud, por lo que Juana Viale asumirá la conducción tanto de La Noche de Mirtha como de Almorzando con Juana.

Según trascendió, la legendaria conductora comenzó con síntomas compatibles con un resfrío, con el correr de las horas el cuadro se habría intensificado y según revelaron en A la Tarde, tuvieron que pedirle que no grabe el programa ya que Mirtha quería grabarlo de todos modos.

Juana Viale conducirá La Noche de Mirtha este sábado 18 de abril por el problema de salud de su abuela (Foto: captura de Instagram/@storylab).

La producción anunció su correspondiente lista de invitados para esta edición con la conducción de la nieta de la legendaria Mirtha Legrand. El sábado 18 de abril, desde las 21:30, la actriz estará sentada en una nueva edición junto al periodista y conductor de Todo Noticias Edgardo Alfano.

Los invitados de La Noche de Mirtha del sábado 18 de abril del 2026 (Foto: Instagram/@lamesazarg).

También estarán presentes en la mesa de laChiqui Legrand este fin de semana Ricardo Biasotti, la expareja deAndrea del Boca y padre de su hija Ana, la Senadora Nacional de Argentina Carolina Losada y el periodista Daniel Gómez Rinaldi.

ASÍ REACCIONÓ MIRTHA LEGRAND AL VER EL NUEVO LOOK DE MARTÍN BOSSI

Mirtha Legrand volvió a demostrar su espontaneidad al reaccionar tras ver el llamativo cambio de look de Martín Bossi. Apenas lo vio, la conductora no dudó en remarcarlo con su estilo directo: “Y vos Martincito... ¡estás con bigote!”, lanzó entre risas, generando la inmediata complicidad del estudio.

Fiel a su humor, Bossi recogió el guante y respondió con una desopilante improvisación:“Sí, estoy trabajando en la Federal, estoy haciendo varias changas, narcotráfico, control de alcoholemia, guardaespaldas de artistas…”, comenzó.

Mirtha Legrand en su programa La Noche de Mirtha (Foto: captura de eltrece)

Y redobló la apuesta con más ocurrencias:“Tengo a David Bisbal el fin de semana, a Flor (de la Ve) cuando sale de SEX también la cuido y guardarropas también en boliches”. Pero lejos de quedarse solo en el chiste, Mirtha Legrand quiso ir al fondo de la cuestión y le preguntó directamente: “¿Por qué te dejaste el bigote?”.

Esta vez, Bossi dejó de lado el humor para dar una respuesta más concreta sobre su presente profesional: “La verdad que me dejé porque tengo que filmar una serie para una plataforma importante”, explicó.

Martín Bossi con su nuevo look en La Noche de Mirtha (Foto: captura de eltrece)

Y agregó: “Mucho dato no puedo dar porque viste que las plataformas no te dejan hablar… así que no es por divo”. Finalmente, reveló el verdadero motivo detrás del cambio:“Fui a un casting, me presenté y quedé, tengo un papel importante, una miniserie y por eso me tuve que dejar el bigote”.

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