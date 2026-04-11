Fiel a su costumbre de no perderse lo mejor de la cartelera porteña, Mirtha Legrand dijo presente en el teatro para saldar una cuenta pendiente: fue a ver Rocky, el exitoso espectáculo protagonizado por Nico Vázquez y Dai Fernández.

La cita fue en el Teatro Lola Membrives, donde la obra inspirada en el icónico boxeador creado por Sylvester Stallone viene arrasando y acaba de consagrarse con el ACE de Oro. Como suele ocurrir, la llegada de Mirtha revolucionó la noche: el público la recibió con aplausos y su presencia se convirtió en uno de los grandes momentos de la velada.

Acompañada por su asesor Héctor Vidal Rivas y un grupo de amigos, la diva siguió la función desde una ubicación privilegiada, atenta a cada detalle del musical que adapta la historia de Rocky Balboa al formato teatral.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@nicovazquezok)

Pero el momento más comentado llegó después. Tras el final, Nico Vázquez y Dai Fernández se acercaron a saludarla personalmente y fue ahí cuando Mirtha, fiel a su estilo sin filtro, lanzó una pregunta que desató risas: “¿Vos, este cuerpo lo tenías antes?”.

El comentario no fue casual: el actor atravesó una intensa transformación física para meterse en la piel del boxeador, con meses de entrenamiento y preparación.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@nicovazquezok)

Lejos de incomodarse, el intercambio se dio en un clima distendido y afectuoso, con risas incluidas, que continuó con elogios por parte de la conductora: “En mi larga vida jamás he visto un espectáculo como este, tan fantástico. Todo tu elenco… Acaban de recibir todos los premios. Los mataste a todos”, expresó, generando aún más aplausos.

El cariño fue recíproco. Horas más tarde, Vázquez volcó su emoción en redes sociales: “Te admiro tanto Mirtha. Sos gigante. Gracias por tu generosidad y amor de tantos años. ¡Te quiero!”.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@nicovazquezok)

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EMILIA ATTIAS QUEDÓ EN EL MEDIO: A QUIÉN INVITÓ A SU CUMPLE TRAS LA SEPARACIÓN DE NICO VÁZQUEZ Y GIME ACCARDI

En medio del revuelo que generó la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, Emilia Attias quedó en una posición más que incómoda. Muy cercana a ambos, la actriz fue consultada sobre cómo hizo para invitarlos a su cumpleaños y no le esquivó al tema.

Lejos de minimizar la situación, Emilia fue sincera sobre el impacto que tuvo en ella la reacción del público: “Fue tremendo, pero a mí me dolió”, confesó, después de que recordaran que fue vinculada sentimentalmente con el actor.

Incluso recordó una intervención pública que hizo al respecto: “En un momento cuando fui al programa de Mario Pergolini hice algo muy gracioso al público, al fandom, pero era un poco fuerte porque yo soy muy amiga de los dos y era un momento muy difícil”.

Foto: Captura de video de X (@bondi_liveok)

La incomodidad no terminó ahí. Emilia dejó en claro lo complicado que es quedar “en el medio” de una ruptura entre amigos: “Yo me quedé con los dos”, aseguró, aunque admitió que eso cambia por completo la dinámica: “Cambia mucho el vínculo, cambia tu vida social, los cumpleaños, es un quilombo”, siguió.

Y ahí llegó la bomba. Consultada directamente sobre su festejo, Attias diod etalles de cómo manejó la situación sin romper vínculos: “Tengo diálogo con los dos. Entonces, invité a uno y al otro le dije ‘che, mirá que viene’”.

Foto: Instagram (@gimeaccardi)

Lejos de alimentar internas, explicó el trasfondo de su decisión: “‘No sientas que yo no te invito porque por ahí es un plan que no te copa tanto. Para mí tenés un lugar enorme en mi vida, vayamos a comer después’”, añadió.

Eso sí, fiel a su estilo, dejó un enigma que ya genera especulación: “No voy a decir quién quedó afuera de la fiesta”, cerró, firme con su postura.