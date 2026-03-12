Este jueves se produjo la confirmación del romance entre Gimena Accardi y Seven Kayne. La noticia explotó en las últimas horas, cuando la periodista Fernanda Iglesias publicó en Instagram imágenes y videos que dejaron en claro que la actriz de 40 años y el cantante de 26 están viviendo un intenso acercamiento.
La pareja viajó al Festival de Málaga en España y, lejos de ocultarse, se mostró muy unida fuera del set. Las fotos y videos los mostraron paseando por la costa, compartiendo karaoke y disfrutando juntos del detrás de escena del evento. Incluso, Accardi aprovechó el viaje para anunciar la nueva temporada de la serie erótica que protagoniza.
Seven Kayne (Joaquín Cordovero) es un cantante y actor que viene ganando terreno en la escena musical y ahora también en la actuación. Compartió elenco con Accardi en la serie vertical TILF, donde ambos fueron protagonistas y ella, además, se animó a la codirección.
GIMENA ACCARDI Y SEVEN KAYNE CONFIRMARON ROMANCE EN MÁLAGA Y LA EX DEL MÚSICO EXPLOTÓ
Los rumores de romance empezaron a circular en noviembre del año pasado, antes del estreno oficial de la serie. Las publicaciones de Accardi en Instagram, donde se la veía muy cerca de Kayne y con mensajes cómplices, alimentaron las versiones de un vínculo que iba más allá de lo profesional.
En su momento, Seven Kayne intentó bajarle el tono a los rumores y dijo que todo era parte de la promoción de la serie: “Todo fue por la serie, todo lo que se vio siempre era el set, los rodajes”, explicó. Sin embargo, las imágenes y los gestos entre ambos terminaron por confirmar lo que muchos sospechaban.
La periodista Fernanda Iglesias fue quien terminó de blanquear la relación. Publicó un video de los dos en un café de Málaga con la leyenda “Romance confirmado” y la canción “Love is in the air”. Además, sumó detalles sobre el inicio del vínculo y mostró una foto de Milagros Viado, la exnovia de Kayne, para dejar en claro que el cantante ya había terminado esa relación.
Según Iglesias, Milagros Viado estaba “harta de que su novio le meta los cuernos” y compartió un video en redes sociales donde hablaba de la infidelidad. “Él le dijo ‘estoy de novio’ y ella le dijo ‘te voy a dar la mejor noche de tu vida’”, relató la modelo en un diálogo que se viralizó. Finalmente, ese video fue eliminado y la periodista confirmó que la pareja ya está separada: “Mili está en Buenos Aires y la parejita disfrutando de su amor en Málaga”.
