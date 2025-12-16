Luego de rumores de romance por las candentes imágenes, Gimena Accardi y Seven Kayne revelaron que están grabando una serie erótica y ahora se conocieron las primeras imágenes.

La actriz y el cantante protagonizarán “TILF” (teacher I’d like to fuck; en español, profesora, me gustaría follar).

El contenido se verá por OLGA desde enero y se trata del debut actoral de Seven Kayne, nada menos que en uno de los streamings con mayor audiencia.

Gimena Accardi y Seven Kayne protagonizan el drama erótico Tilf. (Foto: @gimeaccardi)

LAS PRIMERAS IMÁGENES DE LA SERIE ERÓTICA DE GIME ACCARDI

En su cuenta de Instagram, Gimena Accardi publicó el video con el adelanto de lo que se viene.

“•TILF• (teacher i’d like to fuck), es una serie vertical de drama erótico que van a poder ver por OLGA a partir de enero, con un elenco de lujo total y la protagonizamos con Seven Kayne en su debut actoral (que la rompe todaaa). La escribimos y dirigimos junto a Agustina Navarro asociadas a The Eleven Club”, escribió.