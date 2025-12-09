Las alfombras rojas siempre dejan perlitas y esta no fue la excepción ya que Moria Casán y Gimena Accardi coincieron con sus looks.

Lo bueno es que no fue en el mismo evento, ya que la conductora de La Mañana con Moria lo usó para la gala de Los Personajes del Año y la actriz para los Martín Fierro de Cine y Series.

Fiel a su estilo, la diva analizó el look de la ex de Nico Vázquez en su programa de eltrece este martes y dejó frases que dieron que hablar: “Atrevida, la dueña de la herradura soy yo, mi amor, gran yegua icónica. Por favor”, dijo con humor picante.

Por su parte, Fabián Medina Flores comentó: “Me parece que se llama el vestido de la venganza para mí, como el de Lady Di, porque si necesitás volver, tener la presión de la alfombra roja, necesitás estar armada; y creo que ella dijo, bueno, lo usó la potrónica icónica, voy con esto”.

Moria Casán habló del look de Gimena Accardi (Foto: captura de eltrece).

Además, la One destacó que era la primera vez que Gimena Accardi asistía a un premio sin Nico: “Yo estaba al lado de ellos en la anterior”, dijo y sobre el vestido de la polémica, Mora cerró: “Pero igual le queda divino”.

EL TIP DE FABIÁN MEDINA FLORES PARA QUE EL ESCOTE STRAPLESS QUEDE BIEN

En medio del debate por el look de Gimena Accardi, Fabián Medina Flores dio un tip para que el escote strapless quede bien: “En general, siempre para que en un strapless no se te caiga, lo más importante para las chicas, sepan, es de atrás”.

“Atrás tiene que estar bien alto”, explicó luego el asesor de imagen y detalló en qué falló el atuendo de la actriz: “El problema en caso de Gimena Accardi es que está puesto muy bajo y se nota adelante”.

