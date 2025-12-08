Este domingo se conoció el motivo por el que Moria Casán decidió celebrar su cumpleaños 80, que será el próximo 16 de agosto ocho meses antes, más precisamente el 3 de diciembre junto a una legión de famosos.

Este domingo en Infama, Santiago Sposato reveló que La One adelantó el festejo debido a que la producción de la serie que retrata la vida de la diva grabó el final, que será precisamente el cumpleaños de 80 de la conductora de eltrece.

Moria Casán (foto: captura eltrece)

La serie de Moria retrata sus ocho décadas a razón de un episodio por cada 10 años, y está protagonizada, como se supo hace algunos meses, por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth.

Leé más:

Moria Casán descolocó al doctor Capuya con una pregunta íntima en vivo: “¿Qué pasa con el...?”

SE SUPO POR QUÉ MORIA CASÁN FESTEJÓ SU CUMPLAÑOS CON OCHO MESES DE ANTELACIÓN

De acuerdo a lo que revelaron Sposato y Ángel de Brito, la fiesta del Palacio Paz tuvo omo invitadas a las actrices que interpretaron a Moria, y también a otros famosos como La Barby, Elizabeth Vernaci, Belén Francese, Marcelo Polino y Lali Espósito.

“Estuvo tan viva que incorporó el cumpleaños a su serie y lo grabó esta semana en el Palacio Paz, en el microcentro porteño”, señaló Sposato, que reveló los nombres de otros invitados como Vicky y Stefy Xipolitakis, Fabián Paz, Claudia Fernández, Ángel de Brito (ausente con aviso), Pato Galmarini y Juampi Mirabelli.

Sebastian Rosso como Alberto Olmedo, Sofia Gala como Moria, Hernan Jimenez como Jorge Porcel y Micaela Riera como Susana Gimenez (Foto: gentileza Netflix)

La serie de Moria Casán ya tiene confirmado su estreno para la fecha del cumpleaños de la diva, y está dirigida por Javier Van de Couter (Alanis, Aire Libre) y producida por About Entertaiment, la empresa de Armando Bo.

Leé más:

“Qué garca”: Nito Artaza hizo una confesión íntima y Moria Casán lo censuró en vivo

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.