Lali Espósito no pudo ocultar su emoción al hablar del proyecto que la tuvo como invitada especial: la serie sobre la vida de Moria Casán. En un móvil con LAM, la artista se mostró feliz y dio algunos detalles del papel que le tocó encarnar.

“Rodar para la serie de Moria… imagínate tú. Siento que he llegado a algo en la vida. Es un hito”, lanzó Lali, entre risas y orgullo. Y agregó una frase que dejó clara la magnitud que esto representa para ella: “Si participo en algo de Moria Casán, es que está todo muy bien en tu vida”.

Aunque intentó no spoilear detalles del capítulo, la cantante dejó deslizar algunas perlitas del rodaje: “Acontece una gran fiesta donde hay muchísima gente y la One en el centro de la locura”, contó, describiendo la energía que se vivió en escena.

“Ella es épica, ahora está rodando, además había sesiones de fotos, teníamos que hacer como varias cosas los invitados”, cerró sobre el despliegue visual y la puesta en escena.

Moria Casán volvió a demostrar por qué es la voz más afilada del espectáculo. En una nota que dio a LAM, la conductora de La Mañana con Moria analizó el presente —y sobre todo el futuro— del vínculo entre Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi, tras haber grabado una entrevista íntima con la actriz que promete convertirse en el material más discutido de la semana.

Fiel a su estilo directo, Moria no dudó con su respuesta cuando le preguntaron si veía futuro en la pareja: “Absolutamente, todo el futuro. Van a permanecer muchos años. Se aman, es una historia de amor muy potente”, expresó.

Luego, dio que hablar cuando le nombraron a Wanda Nara, la ex del futbolista y madre de sus dos hijas: “No hablo de esa señora. No hablo porque le acabo de hacer una nota a esta chica“.

"Es una nota que estoy segura que nadie se la hizo, ni se la hará”, agregó la One, contenta por los títulos que le pudo sacar a una de las famosas del momento.

Moria Casán: “Absolutamente, les veo todo el futuro (a la China Suárez y Mauro Icardi). Van a permanecer muchos años. Se aman, es una historia de amor muy potente”.

Por último, Moria reveló la reacción de la China tras la entrevista: “Ella me dijo: ‘Moria, me abrí, abrí mi corazón y me abrí todo porque te creo muchísimo a vos, estoy muy cómoda y necesité decirte esto a vos’”.