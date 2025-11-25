El escándalo del Wanda Gate sigue sumando páginas y en esta oportunidad fue Moria Casán, quien entrevistó a la China Suárez en La Mañana con Moria en su último viaje a la Argentina con Mauro Icardi, la que no se guardó nada.

Es que en su programa de eltrece mostraron una por una las “mentiras” de la conductora de Masterchef Celebrity sobre su separación del futbolista del Galatasaray a lo largo del tiempo, y la diva quedó impactada con el antes y el después de la hija de Nora Colosimo.

Wanda Nara en el programa de Susana Giménez en el 2007 (Foto: captura de Telefé).

“Jugó con el morbo de la gente, todo el mundo compró lo de la virgencita”, disparó Amalia Díaz Guiñazú, haciendo referencia a la imagen que Wanda supo construir en los medios y cómo supo aprovechar cada situación para estar en boca de todos.

Wanda Nara con Susana Giménez en el 2024 (Foto: captura de Telefé).

Fue entonces cuando Moria fue aún más lejos y analizó la transformación de la mediática: “Es otra mujer, estamos viendo su transformación física, ahí era una chiquita con una frescura impresionante, era mucho más joven, tenía otra cara, otros dientes, otro pelo, divina, tenía frescura, ahora es otra persona”.

ASÍ NEGABA WANDA NARA SU ROMANCE CON L-GANTE ESTANDO TODAVÍA CON MAURO ICARDI

La polémica no terminó ahí. En el ciclo, recordaron cómo Wanda Nara negó su relación con L-Gante cuando todavía estaba en pareja con Mauro Icardi. Un notero fue directo al grano en pleno evento: “Fuiste al dentista y estaba Elián con vos, subieron los dos la misma historia”.

A lo que la mediática intentó despegarse: “No, fue una coincidencia total, yo fui con mis hijos, así que la verdad que no. Tengo buena onda y somos amigos”.

Wanda Nara y L-Gante cuando estaban juntos (Foto: RS Fotos)

Pero la versión no convenció a todos. Gustavo Méndez sumó picante: “Es un amigo y después estaban chapando en Río de Janeiro, ¿se acuerdan?”.

Y como era de esperarse, Moria remató con su estilo inconfundible: “El chico L-Gante le hacía ver las estrellas y todo el firmamento en la horizontalidad el muchachito humilde”.

