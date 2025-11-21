Wanda Nara volvió a dejar titulares tras una nota que dio a Sálvese Quien Pueda, donde habló de la posibilidad de que Maxi López, padre de sus tres hijos, se instale en la Argentina. Lejos de cualquier conflicto, la conductora de Masterchef Celebrity se mostró abierta y entusiasmada con la idea.

Todo comenzó cuando la empresaria se refirió a los divertidos idas y vueltas que se generaron con su ex en el programa de Telefe: “Estoy muy contenta, la verdad que sí. Está Maxi y la verdad que funciona muy bien, a la gente le gusta y en definitiva en tele se ve lo que la gente quiere ver”, expresó.

Entonces llegó la pregunta que encendió el interés de todos: “Ayer Maxi dijo que existía la posibilidad de que pueda venir a Argentina, de que se pueda venir a vivir acá porque quiere estar con sus hijos, quiere venir con su mujer, con su nena y la beba en camino. ¿Vos lo creés posible? ¿Lo estás convenciendo?”, quiso saber.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

La respuesta de Wanda fue tan firme como emotiva: “Y ojalá, la verdad que lo que más quiero es tener la tranquilidad de los chicos, que ellos aman estar con su papá”, remarcó. Y cerró, contundente: “Y sabe Maxi que cuenta conmigo y lo voy a ayudar”.

EL EXPLOSIVO “ME GUSTA” DE MAXI LÓPEZ AL CHISTE MÁS POLÉMICO SOBRE LA CHINA SUÁREZ

El mundo de la farándula volvió a sacudirse este jueves cuando Pochi, la panelista de Puro Show, compartió una captura que no pasó para nada desapercibida: ¡un like de Maxi López a uno de los chistes más picantes sobre Eugenia “la China” Suárez!

En la publicación original, se puede ver una placa verde con el siguiente texto: “Primer acto: La China le roba el marido a Eugenia Tobal. Segundo acto: La China le roba el marido a Pampita. Tercer acto: La China le roba el marido a Wanda Nara. ¿Cómo se llama la obra? China Zorrilla“.

El posteo hace alusión a los escandalosos triángulos amorosos que durante años circularon en los medios, rematando el “chiste” con un título que jugaba con el apellido de la actriz.

Foto: Captura de Instagram Stories (@pochidegossipeame) Por: Fabiana Lopez

Pero lo que realmente encendió las alarmas de los seguidores fue el gesto del ex de Wanda Nara, al poner un explosivo “me gusta” en el muro que despertó todo tipo de repercusiones.

Foto: Instagram (@officialmaxilopez)

Pochi no dejó pasar el detalle y lo compartió con un comentario filoso: “Mmmm… Los likes de Maxi… ¡Al final terminan todos farandulizados y mediáticos!”.

¡Tremendo!