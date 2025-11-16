El éxito de Maxi López en MasterChef Celebrity encuentra al exfutbolista dividido entre su participación en el reality y sus deberes como papá ya que en diciembre nacerá su quinto hijo, el segundo que tiene con Daniela Christiansson, y del que ya tiene el nombre elegido.

El exfutbolista habló en Implacables con Susana Roccasalvo y sus panelistas, y contó cómo se prepara para ser papá, a dos años y medio de la llegada de Elle al mundo. “Estoy entrenando a los chicos para seguirla, porque la vikinga va a ser un tema”, dijo en broma en la entrevista.

Foto: Instagram (@danielachristiansson)

“Me gustan los chicos, me gusta todo el tiempo que estoy pasando con Elle. Pasé prácticamente los dos años y medio juntos y ahora llega otro y de nuevo a dormir nada, a estar cansado, a cambiar pañales, pero esas son cosas que dentro del cansancio a mí me llenan y me gustan”, aseguró Maxi.

MAXI LÓPEZ REVELÓ CÓMO LLAMARÁ A SU HIJO POR NACER, TRAS CHARLARLO CON DANIELA CHRISTIANSSON

Cuando Susana Roccasalvo le preguntó si existía la posibilidad de trasladarse a vivir en Buenos Aires, en familia, Maxi no cerró la posibilidad: “A ella le encanta Argentina”, dijo. “Tenemos que esperar que crezca un poquito él, porque es un viaje largo: no son tres, cuatro horas como cuando nos vamos por Europa, son 15, 16, y yo no me animaba a tanto porque ya sabía lo que iba a pasar”, reveló.

“Pero ahora, después de que nace en diciembre...”, dijo Maxi, pero entones Susana no interrumpió: “¿Cómo se va a llamar el nene? ¿Se puede saber?”. “Sí, Lando. Es un nombre inglés”, reveló el futbolista.

Maxi López y Daniela Christiansson (Foto: Instagram @danielachristiansson)

“Como Lando Norris, el corredor de autos”, agregó uno de los panelistas. “Exacto, es un nombre inglés. Elle nació en Londres, entonces quería poner un nombre inglés. Como era nena, lo eligió la mamá, y ahora que salió varoncito, me toca a mí y le pongo un nombre inglés, así que estoy ya un poco ansioso”, cerró Maxi.

