El clima dentro de “MasterChef Celebrity” estaría lejos de la armonía que se muestra en cámara. Según reveló el periodista Juan Etchegoyen en su ciclo “Mitre Live”, varios participantes del exitoso reality de Telefe estarían molestos con Maxi López, a quien acusan de recibir “beneficios especiales” durante las grabaciones.

El exfutbolista atraviesa un momento personal complejo tras dejar sola a Daniela Christiansson, embarazada de ocho meses para participar del programa.

“Quiero abrir el programa con algo sobre MasterChef que me estoy callando, pero lo voy a contar porque no da para más. Están todos en llamas por Maxi López”, lanzó Etchegoyen al comienzo de su transmisión en vivo por las redes de Radio Mitre.

TENSIÓN POR “BENEFICIOS” A MAXI LÓPEZ

El periodista explicó que el conflicto se desató luego de que López viajara al extranjero para ver a su esposa, algo que fue permitido por la producción del ciclo.

“Desde que Maxi López hizo el viaje a Europa a ver a su esposa, todos están re calientes porque no se bancan sus privilegios”, detalló el conductor, asegurando que varios participantes lo llamaron en privado para contarle su descontento.

Según Etchegoyen, en un principio los concursantes creyeron que el permiso especial se debía a una urgencia familiar. “Todos entendieron que Maxi viajaba por el accidente doméstico que tuvo la sueca, pero luego se enteraron de que el viaje ya estaba planificado y ahí estalla todo”, relató. “He hablado con varios participantes que me confiesan en off the record esto”, agregó.

El enojo de los participantes de MasterChef Celebrity con Maxi López: “No se bancan sus privilegios” | Créditos: Captura Telefe

El periodista también apuntó contra la aparente cordialidad que se ve frente a las cámaras. “Las cosas como son, y a mí me gusta decir la verdad cuando noto una puesta en escena de cordialidad increíble. Personas que delante de cámara adulan y por atrás critican a mansalva”, sostuvo, dejando en claro que la tensión sería más profunda de lo que el público imagina.

Etchegoyen aclaró además que el malestar no involucra al jurado ni a la conductora del reality, sino exclusivamente a los participantes. “No cayó bien entre los integrantes del programa, y no hablo del jurado ni de la conductora, sino de los participantes. Lo digo ahora porque pasaron unos días, pero lo cuento para que lo sepan. Nadie se fuma a Maxi por los beneficios que tiene como ex de Wanda”, concluyó.