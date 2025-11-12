Este martes, Paula Varela destapó en Intrusos un inédito cruce que hubo durante la grabación del programa en el que Valentina Cervantes se despidió de MasterChef Celebrity para volver a Inglaterra. La Joaqui aprovechó el momento para cantarle las cuarenta a la conductora respecto de los mensajes que esta le envió a Enzo Fernández hace tres años.

Majo Martino contó en SQP que Wanda “atónita, se quedó petrificada”. “Le empezaron a hablar por cucaracha. Claramente, no se lo esperaba. Empezaron a fingir demencia a los compañeros”, relató la panelista, antes de revelar la hiriente reacción de la conductora.

La Joaqui, Wanda Nara y Valu Cervantes (Fotos: capturas Telefe)

“¿Qué contesta Wanda? Caliente, pero como una pava. Una pava, me gusta. Estaba muy enojada. Dos veces dijo esta frase, la voy a leer para que sea textual. “’Cuando habla la plata, calla la verdad, como dijo mi papá’“, leyó Martino.

LA HIRIENTE FRASE QUE WANDA NARA LE DIJO A VALENTINA CERVANTES ANTE EL ATAQUE DE LA JOAQUI

La periodista contó que, ante el estupor generalizado, los participantes optaron por “fingir demencia” mientras algunos buscaban averiguar qué había querido decir Wanda Nara con esa hiriente frase, y fue Maxi López quien les dio la clave para entender.

“Lo que Maxi trata de explicar es que era una frase que ella usa mucho. Es como que estaba diciéndole a Valu ‘mi amor, por la plata te quedaste con él. Con todo lo que te hice, con todo’”, agregó Majo Martino.

Wanda Nara y Valentina Cervantes (Fotos: capturas Telefe)

“Ah, encima la trató de interesada, que se bancó todo lo de Nicki Nicole, todo lo que pasó, los mensajes con Wanda”, terminó de aclarar Yanina. “Que complicada que es Wanda, ella también se bancó de todo por la plata. Yo le hubiera dicho ‘Y vos con la China cuando pasó el WandaGate’. Yo ahí me trenzo”, agregó la conductora.

